OneOdio Studio Max 2 : le casque sans fil à latence ultra-faible pour DJ et créateurs, entre promesses et réalités

Test approfondi du OneOdio Studio Max 2, un casque sans fil promettant une latence de 9 ms, une autonomie de 120 heures et la caution du DJ KSHMR. Analyse des performances audio, du design, de l'ergonomie et de la valeur pour le prix.

Le OneOdio Studio Max 2 se positionne sur le marché des casques audio avec des spécifications techniques ambitieuses, promettant une latence sans fil de seulement 9 ms, une autonomie pouvant atteindre 120 heures, une compatibilité Hi-Res Audio , ainsi que l'endossement du DJ et producteur renommé KSHMR .

Cette annonce pourrait laisser penser à un produit miracle, mais la réalité est souvent plus nuancée. OneOdio, fondée en 2013, a su se construire une réputation dans le cercle des DJ amateurs et des créateurs de contenu grâce à des appareils semi-professionnels à prix abordable, défiant ainsi les géants historiques comme Audio-Technica ou Sennheiser.

Avec le Studio Max 2, la marque ambitionne de rendre accessible la technologie à très basse latence, un argument de poids pour les artistes et performers qui souhaitent se libérer des câbles sans sacrifier la réactivité. Le cœur de cette innovation réside dans l'utilisation d'une puce propriétaire associée à un émetteur USB 2,4 GHz. Ce système, distinct du Bluetooth classique, permet d'abaisser la latence à 9 ms, une amélioration significative par rapport aux 20 ms du premier modèle.

Pour rappel, le seuil de perception d'un décalage audio se situe habituellement entre 20 et 30 ms ; descendre sous la barre des 10 ms équivaut à une expérience quasi instantanée, transformant radicalement l'usage d'un casque sans fil en contexte professionnel. La collaboration avec KSHMR, figure emblématique de la scène électronique mondiale, offre une crédibilité créative supplémentaire, même si l'influence du DJ sur la signature sonore peut susciter quelques débats, comme on le verra plus loin.

L'expérience de déballage donne le ton : l'emballage utilise un système de double boîte avec un fourreau externe amovible, une présentation volontairement spectaculaire qui peut sembler un peu excessive une fois passé l'effet de surprise. À l'intérieur, le contenu est généreux et adapté à un usage pro.

Outre le casque replié dans une housse rigide en polymère thermoplastique, on trouve l'émetteur M2, un câble USB-C pour la recharge, un câble jack 3,5 mm droit avec adaptateur 6,35 mm vissable, et un câble spiralé de trois mètres pour une connexion directe à une table de mixage. L'ajout de prises jack des deux côtés des oreillettes permet même de chaîner plusieurs casques, une fonctionnalité appréciable pour les cours de DJing.

Seul bémol : la housse de transport est très encombrante, presque aussi volumineuse qu'un dictionnaire, ce qui la rend peu pratique pour une mobilité quotidelle, un paradoxe pour un casque censé accompagner les déplacements. Le design du Studio Max 2 assume pleinement son identité de casque de DJ.

De grande taille, noir, avec des oreillettes circum-aurales fermées pivotant à 180 degrés, il reproduit les codes du genre avec cohérence, permettant le monitoring à une oreille si cher aux DJ en set. Sa présence physique est imposante, assumant une esthétique fonctionnelle plutôt que discrète. La construction, en plastique mat, laisse apparaître les lignes de moulage, un niveau de finition acceptable pour un modèle à 80 euros mais qui paraît décevant pour un produit avoisinant les 190 euros.

L'arceau intègre une armature métallique rassurante, mais la mousse de protection reste trop fine pour un confort optimal lors de longues sessions d'utilisation. Les coussinets, en revanche, sont un point fort : en similicuir à mémoire de forme, ils sont généreux et enveloppent l'oreille avec douceur. L'extérieur des oreillettes arbore un motif circulaire rappelant les disques vinyles, une touche esthétique réussie.

Tous les contrôles sont regroupés sur l'oreillette droite : bouton texturé d'allumage, commandes de volume, touches pour basculer entre Bluetooth et mode Ultra Low Latency, et port USB-C pour la recharge. L'ergonomie est bien pensée, notamment avec la texture du bouton d'alimentation facilement identifiable au toucher. Le confort général est correct, mais le poids et l'épaisseur de l'arceau pourraient être améliorés pour les sessions prolongées





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