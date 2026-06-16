Ondes immersives : douze créations sonores pour faire parler le monde animal

Douze étudiants en écoles de son proposent des pièces immersives qui donnent voix aux animaux, mêlant documentaire, fiction et réflexion éthique, le tout à écouter en casque de spatialisation.

Dans le cadre de la deuxième saison du dispositif "Ondes immersives", douze étudiants issus de différentes écoles de son ont relevé le défi ambitieux de donner la parole au monde animal à travers des créations sonores immersives d'une durée moyenne de dix minutes.

Chaque œuvre, à écouter avec un casque de spatialisation, propose une exploration sensorielle où le son devient le vecteur d'un dialogue inédit entre l'être humain et les espèces qu'il côtoie. Cette initiative, portée par l'ENS Louis‑Lumière, le CNSM et le Master "Image et Son" de l'Université de Bretagne Occidentale, met en lumière la prochaine génération de créateurs sonores, soucieux d'allier technique de spatialisation, écriture narrative et réflexion éthique.

Parmi les pièces présentées, l'immersion dans l'univers d'un abattoir, inspirée du récit autobiographique "À la ligne" de Joseph Ponthus, témoigne d'une approche documentaire poignante où le bruit du métal, les respirations haletantes et les cris étouffés se superposent pour créer une scène d'une tension quasi palpable. Une autre création, située entre fable animalière et fiction de studio, joue avec les frontières du récit, de l'enregistrement et de l'improvisation, offrant une expérience où chaque écoute révèle de nouvelles couches d'interprétation.

D'autres projets, plus ludiques, transforment des informations radiophoniques en batailles fantastiques peuplées de poulets, moutons et super‑soldats, ou réinventent la fable du "Loup et l'Agneau" à travers une critique en ligne qui devient arme de domination, le tout enrichi par une spatialisation qui place l'auditeur au cœur de l'action. Le programme ne se limite pas à la fiction : il comporte également des documentaires et des réflexions sur le rôle du son dans la perception du vivant.

Un reportage radio factice conduit l'auditeur dans une ruche puis un clapier, questionnant notre rapport aux insectes et aux petits mammifères. Une comédie romantique met en scène deux chiens joueurs dans un parc, où l'avalanche de jeux de mots canins révèle la richesse du langage animal lorsqu'il est retranscrit en audio.

D'autres créations abordent des thèmes plus intimes, comme l'expérience de la maladie bipolaire et le soutien des proches, ou encore une vision futuriste où les animaux pourraient enfin s'exprimer librement, poussant à reconsidérer les limites de l'anthropomorphisme. Le dispositif se conclut par un podcast documentaire de huit épisodes, "Retour vers la Préhistoire", qui utilise l'archéologie sonore et l'intelligence artificielle pour faire écouter les voix d'espèces humaines disparues, offrant ainsi une perspective sonore sur l'histoire profonde de notre planète.

En rendant audible ce qui était auparavant muet, "Ondes immersives" invite chaque auditeur à reconsidérer son écoute, à questionner les préjugés et à imaginer de nouvelles formes de coexistence entre humains et animaux





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