OMS chief arrives in Ebola-hit DRC to oversee response

The director-general of the World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, has arrived in the Democratic Republic of Congo (DRC) to oversee the response to the Ebola outbreak, which has affected over 100 million people in the country.

La RDC, pays parmi les plus pauvres au monde, a déclaré le 15 mai une nouvelle épidémie frappant son immense territoire de plus de 100 millions d’habitants.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est rendu à Bunia, épicentre de l’épidémie d’Ebola qui frappe l’est de la République démocratique du Congo (RDC). En RDC depuis jeudi, il est arrivé à l’aéroport international de Bunia, fermé aux vols commerciaux en raison de la situation sanitaire.

« Nous sommes ici pour échanger avec la communauté, afin de comprendre comment la riposte est mise en œuvre et d’identifier les éventuelles difficultés pour pouvoir y apporter notre soutien », a-t-il déclaré face à la presse. L’OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Le virus à l’origine de la maladie Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, a déjà été détecté dans trois provinces congolaises ainsi qu’en Ouganda voisin, où deux nouveaux cas ont été confirmés vendredi, portant à neuf le nombre de cas confirmés recensés dans ce pays d’Afrique de l’Est. Dans un dernier bilan, le ministère de la Santé du pays indiquait que l’épidémie avait causé 204 décès à ce jour sur près de 900 cas suspects.

Dans l’Ituri, la province où la plupart des cas confirmés ont été enregistrés, les services de l’État sont largement absents dans les zones rurales et la présence de groupes armés qui massacrent régulièrement des civils rend l’accès difficile. Des millions de déplacés ayant fui les conflits s’entassent dans des camps. L’arrivée du virus dans ces espaces miséreux où la promiscuité règne et où les conditions d’hygiène sont désastreuses serait catastrophique.

Les autorités sanitaires internationales estiment que l’ampleur de l’épidémie n’est encore pas connue et que les bilans sont probablement sous-estimés, principalement en raison de la faible capacité de la RDC à mener des tests en laboratoire pour confirmer les cas de transmission. Même si la situation est complexe, je pense qu’on peut arrêter cette chose, a rassuré le chef de l’OMS.

Depuis le début de l’épidémie, 225 cas ont été confirmés et 142 personnes se trouvent actuellement dans des centres de traitement, a indiqué vendredi soir le ministre de la Santé congolais, Samuel Roger Kamba, lors d’une conférence de presse à Bunia. L’OMS a annoncé de son côté que ses groupes consultatifs avaient recommandé des essais cliniques pour plusieurs vaccins et traitements potentiellement efficaces contre Bundibugyo.

Le risque sanitaire pour les pays proches de la RDC est « élevé », selon l’OMS, mais reste « faible » au niveau mondial.





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