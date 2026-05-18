OMS activates level 2 alert for Ebola outbreak in DR Congo, warns of cross-border spread

The World Health Organization declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a level 2 emergency, the highest international alert level, due to the rapid spread of the virus and the risk of cross-border transmission among neighboring countries with shared borders and high human mobility.

La République démocratique du Congo a été frappée par une nouvelle vague d'épidémie du virus Ebola qui a déclenché un second niveau élevé d'alerte international.

Cela signifie que l'OMS a renforcé son intervention avec le déploiement de groupes d'action rapide, la fourniture de ressources médicales, la surveillance accrue et le soutien communautaire. Les pays voisins partageant des frontières avec la RDC sont considérés comme à haut risque de propagation du virus Ebola. Malheureusement, la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, où les combats entre les CRP et les FARDC se poursuivent, complique les efforts de surveillance et d'intervention rapide.

Malgré les incertitudes, l'OMS préconise le renforcement de la surveillance, le traçage des contacts, l'amélioration des capacités de laboratoire et l'isolement des cas suspects. Un contrôle renforcé aux frontières et sur les principales axes de circulation est recommandé pour prévenir la propagation des cas. La fermeture des frontières est actuellement écourtée, car les mesures quarantaine pourraient encourager des passages clandestins non contrôlés





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Ebola DR Congo World Health Organization Level 2 Alert Cross-Border Transmission Neighboring Countries

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