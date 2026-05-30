Oméga-3 : le secret des aliments traditionnels japonais et leurs bienfaits insoupçonnés

Michiko Tomioka, nutritionniste japonaise, explique pourquoi les aliments traditionnels comme le poisson, les algues et le soja, riches en oméga-3, sont essentiels pour la santé cardiovasculaire, cérébrale et visuelle, et comment compenser les carences des régimes modernes.

Les aliments traditionnels japonais, tels que les produits de la mer, les algues et le soja, occupent une place centrale dans le régime alimentaire dès le plus jeune âge au Japon.

Cette habitude repose sur une raison majeure : leur richesse en oméga-3, des acides gras essentiels souvent absents des régimes modernes. La nutritionniste japonaise Michiko Tomioka souligne cette différence dans les colonnes de CNBC. Elle explique que son enfance à Nara était marquée par une alimentation quotidienne comprenant du poisson, du soja et des algues, autant de sources d'oméga-3 que l'organisme ne peut synthétiser et doit donc puiser dans l'alimentation.

Installée aux États-Unis, elle constate régulièrement ce déficit chez ses patients, beaucoup ne consommant pas suffisamment d'oméga-3. Les oméga-3 appartiennent à la famille des acides gras polyinsaturés. Contrairement à d'autres graisses, certains oméga-3 doivent impérativement être apportés par l'alimentation. Ils jouent un rôle clé dans le fonctionnement des cellules, du système cérébral, cardiovasculaire et de la vision.

Trois formes principales existent : le DHA, l'EPA et l'ALA, chacune contribuant différemment à la santé. Le DHA, constituant majeur des membranes neuronales et de la rétine, participe au bon fonctionnement cérébral et visuel. Il aide à produire la neuroprotectine, une hormone protégeant le cerveau et la rétine contre le stress et l'inflammation. Les recherches explorent son rôle potentiel dans la prévention du déclin cognitif, de certaines dépressions, du glaucome ou de la DMLA.

L'EPA, quant à lui, est reconnu pour ses effets bénéfiques sur le cœur : réduction des triglycérides, régulation de la pression artérielle et limitation de l'inflammation chronique. L'organisme convertit les oméga-3 en composés anti-inflammatoires, les leucotriènes, qui protègent les artères et le système cardiovasculaire. Dans les pays occidentaux, l'alimentation moderne présente souvent un déséquilibre entre oméga-6, abondants dans les produits industriels, et oméga-3. Ce déséquilibre favoriserait l'inflammation et certaines maladies métaboliques.

Il est donc crucial de maintenir un équilibre alimentaire : les oméga-3 limitent le développement des cellules graisseuses, tandis que les oméga-6, en excès, auraient l'effet inverse. Pour augmenter ses apports en DHA, la nutritionniste recommande de consommer des poissons gras comme le maquereau, le saumon, le hareng ou les sardines, quatre à cinq fois par semaine, en portions modérées de 60 à 90 grammes.

Un de ses repas favoris associe du maquereau grillé, des algues nori, des brocolis-raves et du tofu. Pour l'EPA, elle conseille de remplacer la viande rouge par du poisson gras ou des fruits de mer comme les huîtres et les moules. Les algues nori, kombu, wakame, hijiki ou arame sont également d'excellentes sources. Du côté végétal, l'ALA se trouve dans les graines de lin moulues, les graines de chia, les noix, les huiles de colza ou de soja.

Les légumes verts à feuilles, le tofu, l'edamame, le natto et l'avocat apportent aussi de modestes quantités d'oméga-3. Malgré l'option des compléments alimentaires, Michiko Tomioka privilégie l'alimentation, considérant les compléments comme une solution de secours uniquement





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oméga-3 Japon Poisson Gras Algues DHA EPA ALA Santé Cardiovasculaire Santé Cérébrale Alimentation Traditionnelle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Filipe Luis sur le point de remplacer Pocognoli comme coach de l’AS MonacoL'ancien coach de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores 2025, devrait devenir dans les prochaines heures le successeur de Sébastien Pocognoli sur le banc de l'AS Monaco, seulement 7e de Ligue 1 au bout d'un sprint final cata

Read more »

Victor Wembanyama traité de bad boy : 'Agressif ou dirty, c'est comme vous voulez'Victor Wembanyama essuie les critiques après une séquence survenue mardi à la fin du match 5. Au points de se voir comparé à Draymond Green.

Read more »

La vraie harira marocaine comme au bled : parfumée, généreuse et prête à détrôner toutes vos soupesIncontournable du Maghreb, la harira est bien plus qu’une simple soupe : c’est un concentré de chaleur et d’épices qui réconforte dès la première cuillère. Entre pois chiches fondants, vermicelles délicats et coriandre fraîche, cette version généreuse et familiale est parfaite pour un dîner convivial ou pour rompre le jeûne pendant le Ramadan.

Read more »

OM: 'Des valeurs claires', Lorenzi affiche ses premiers objectifs comme nouveau directeur sportifComme annoncé par RMC Sport, Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l'OM. Son arrivée a été officialisée ce jeudi.

Read more »