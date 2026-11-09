Omar Sy jugé à Paris pour violences sur agents SNCF en mai 2025

L'acteur Omar Sy comparaîtra le 30 novembre 2025 au tribunal de Paris pour des violences et outrages commis contre des agents SNCF à la gare de Lyon en mai.

L'acteur Omar Sy comparaîtra le 30 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris pour répondre des faits de violences et d'outrages envers des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ( SNCF) survenus le 22 mai 2025. L'incident majeur s'est produit à la gare de Lyon à Paris, marquant une nouvelle étape judiciaire pour la star de la série Lupin.

Détails des faits reprochés à l'acteur

Les accusations portées contre Omar Sy concernent spécifiquement des violences sur une personne chargée de missions de service public ayant entraîné une incapacité ne dépassant pas huit jours. Les poursuites s'appliquent aux événements survenus le 22 mai 2025, lorsque des agents de sûreté ferroviaire ont demandé à l'artiste de museler son animal à l'embarquement du train.

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Le procureur a également retenu la qualification de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Ces chefs d'accusation s'ajoutent à des reproches d'outrages, reflétant la gravité des propos tenus lors de la confrontation initiale sur le quai de la gare.

Déroulement de l'altercation et position de la SNCF

Selon les témoignages recueillis, la situation a débuté lorsque les agents de sûreté ont rappelé à Omar Sy l'obligation de museler son chien, une règle stricte en vigueur au départ du train. L'acteur aurait répondu par des propos menaçants et des insultes proférées à l'encontre des agents présents sur le quai, créant une tension immédiate.

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Un porte-parole de SNCF Voyageurs a confirmé à l'Agence France-Presse que l'acteur s'en serait pris physiquement aux agents de la sûreté ferroviaire qui lui demandaient de se conformer à la réglementation. La compagnie a souligné que les problèmes se sont poursuivis à bord du train, indiquant que l'agitation n'était pas restée circonscrite à la plateforme.

La SNCF a tenu à rappeler que ses agents de bord ont dû subir des attaques verbales et potentiellement physiques. L'entreprise a précisé qu'elle collaborera étroitement avec la justice pour établir la réalité des faits, tenant à protéger le statut et la sécurité de ses employés face à ce qu'elle qualifie d'agressions inacceptables.

Antécédents judiciaires et contexte sécuritaire

Cet incident du 22 mai 2025 s'inscrit dans une série de tensions similaires impliquant Omar Sy dans cette même gare de Lyon. Des faits comparables avaient déjà été rapportés en 2011, lorsque l'acteur avait été brièvement interpellé après une altercation avec des agents de sécurité de la SNCF à Paris. La星 a également été impliquée dans un autre incident majeur en 2018, toujours dans le cadre de conflits avec le personnel de la gare.

L'historique de ces altercations répétées suggère une récurrence des comportements problématiques dans ce lieu spécifique. Pour l'incident de 2011, l'avocat de la star avait alors dénoncé des procédés injustes, bien que l'affaire n'ait pas mené à des condamnations lourdes par le passé. Ces précédents pourraient jouer un rôle dans l'appréciation de la justice lors du procès à venir.

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Enjeux pour la star et suites juridiques

La condamnation riskée par Omar Sy pourrait être sévère étant donné la double qualification des faits, à savoir des violences physiques et des menaces. Le tribunal judiciaire de Paris devra trancher sur la matérialité des actes reprochés et la responsabilité pénale de l'acteur dans ces événements.

Les citoyens et les usagers de la SNCF suivront avec attention cette affaire, qui soulève des questions sur la gestion des conflits dans les transports en commun. La date du 30 novembre 2025 fixera le sort de l'acteur dans cette affaire, tandis que les agents de la SNCF chercheront à obtenir justice pour les agressions subies lors de cette mission de service public.