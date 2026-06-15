Omar Marmoush, un attaquant égyptien en pleine forme chez Manchester City

Omar Marmoush, un attaquant égyptien de 25 ans, a fait sensation avec ses performances chez Manchester City. Il est en pleine forme et a été un élément clé de l'équipe qui a remporté la Coupe de la Ligue et la FA Cup cette saison.

C'est du moins ce qu'il affirme, et il s'y tient. Certes, il sait que dans deux semaines environ, il sera à la pointe de l'attaque égyptienne lors du plus grand tournoi de, n'en est franchement convaincu.

C'est probablement une supposition de ma part, mais la prudence n'est pas vraiment dans la nature de l'attaquant né au Caire. Son attitude réservée s'explique probablement par deux raisons : d'une part, les interviews sont désormais un terrain miné pour les footballeurs, et le moindre faux pas risque de mettre le feu à Internet.

D'autre part, il fait partie d'une équipe de Manchester City hyper combative qui, jusqu'au match nul 1-1 contre Bournemouth la semaine dernière, refusait d'abandonner la course au titre de Premier League, au terme d'une saison où elle avait déjà remporté la Coupe de la Ligue et la FA Cup. J’en viens à la conclusion que s'il garde le silence au sujet de la Coupe du Monde, c'est sûrement pour pouvoir se concentrer au maximum.

Et de la concentration, Omar Marmoush en a à revendre. Lorsque l'attaquant égyptien est arrivé au club en janvier 2025, l'heure était à la transition. Des questions se posaient quant à l'avenir de l'entraîneur culte, tandis que des joueurs comme Kyle Walker et Kevin De Bruyne – piliers d'une équipe quadruple championne – quittaient le club. La saison s'achèverait sans trophée, une première depuis près de huit ans, quand Pep Guardiola a pris les rênes du club anglais.

Omar Marmoush faisait partie des recrues de mi-saison qui ont apporté un vent de fraîcheur à l'équipe. Il était l'une des quatre signatures onéreuses – avec Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Nico González – qui, avec un peu de temps et de chance, étaient censées permettre à Manchester City de reprendre son envol. Un passage de témoin occasionnel, mais néanmoins essentiel.

"Quand on est gamin, on rêve de jouer dans un club comme celui-ci", dit-il, sans laisser paraître la moindre trace d'appréhension face à la pression. "Je me suis entraîné dur pour en arriver là. Toute ma carrière m'a menée à ce moment : jouer et rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde, tenter de remporter des titres. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, je savais que j'étais prêt.

" Cette assurance tranquille n'est ni de l'arrogance ni de la prétention. C'est de la confiance. Une confiance forgée au fil du temps, au gré d'une trajectoire qui semble plusque la plupart. Omar Marmoush n'était pas un enfant star d'un grand club, préparé pour la gloire dès l'âge de huit ans et adulé par les fans grâce à ses vidéos TikTok.

Loin de là. Après avoir débuté dans le club local de Wadi Degla, cet attaquant des plus rapides a quitté son pays à seulement 18 ans. Il a voyagé de l'Égypte à l'Allemagne, ne changeant pas seulement de villes ou de pays, mais de continents. Il a connu des moments difficiles dans des équipes reserves européennes et a été prêté à plusieurs reprises, progressant graduellement.

Pour lui, le football était la seule voie possible. Mais il a vite compris que la carrière qu'il ambitionnait signifierait dire adieu à l'Égypte.

"J'attendais d'avoir 18 ans pour partir", livre-t-il. "J'avais déjà joué en Premier League en Égypte, mais il était clair, en grandissant, que je devais aller ailleurs pour réaliser mes rêves. J'ai reçu une offre de Wolfsburg et j'y ai passé deux semaines à l'entraînement. C'était un changement énorme.

J'étais très jeune, mais je n'ai pas vraiment réfléchi à la difficulté. J'ai foncé, tout simplement.





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