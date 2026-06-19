Omar Da Fonseca s'emballe sur la forme de Lionel Messi à la Coupe du Monde 2026

Le consultant Omar Da Fonseca, invité de l'After Foot, livre une analyse élogieuse sur Lionel Messi, évoquant sa forme improbable, son impact défensif, sa préparation hors norme et la cohésion de l'Argentine. Une performance qui défie le vieillissement et les attentes.

Invité de l' After Foot sur RMC, le consultant Omar Da Fonseca , ancien international argentin, exprime son étonnement face à la forme exceptionnelle de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2026.

Il souligne que Messi transcende le simple statut de joueur statistique, évoquant une beauté gestuelle et une capacité à convoquer la gloire. L'ancien attaquant reconnaît que le départ de Messi de l'Europe pour la MLS soulevait des interrogations sur son niveau, mais il admire sa couverture défensive et son impact permanent sur le jeu. Il mentionne également la préparation minutieuse de Messi, comparée à celle d'un astronaute, et son humilité quotidienne.

Da Fonseca insiste sur la cohésion et l'osmose au sein de l'équipe d'Argentine, où les joueurs sont tous dévoués derrière leur capitaine, formant une histoire quasi divine. Il met en garde contre lesUnderdogs et confirme que l'Argentine, tenante du titre, reste une équipe affamée et redoutable, avec des joueurs évoluant tous dans de grands clubs et prêts à tout pour Messi





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