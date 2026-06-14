Après le refus d'entrée aux États-Unis, la FIFA verse l'intégralité de l'indemnité d'Omar Artan, premier arbitre somalien présumé pour la Coupe du monde 2026, soulignant la complexité des relations entre la Fédération et les autorités hôtes.

Payé sans avoir à travailler, l' arbitre somalien refoulé des États-Unis par l'administration Trump recevra l'intégralité de son salaire de la Coupe du monde. Sélectionné pour devenir le premier arbitre somalien de l'histoire d'une Coupe du monde, Omar Abdulkadir Artan ne dirigera finalement aucun match du Mondial 2026, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis.

Mais la FIFA a décidé de lui verser l'intégralité de son indemnité. Quoi qu'il arrive, le mal est fait. Omar Abdulkadir Artan ne foulera pas les pelouses américaines de la Coupe du monde et son nom sera pour toujours associé à une longue liste de scandaleuses décisions menées par l'un des pays hôtes de ce Mondial 2026, les États-Unis.

Ex‑Premier ministre canadien, il est obligé par Katy Perry à se rendre au match d'ouverture des États-Unis : Justin Trudeau auprès de sa compagne lors de la Coupe du monde Retenu parmi les officiels, il devait écrire l'histoire en devenant le premier représentant de son pays dans la compétition. Son rêve s'est pourtant arrêté à la frontière. À son arrivée à Miami, les autorités américaines lui ont refusé l'entrée pour des raisons évoquées de sécurité.

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