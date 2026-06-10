Omar Artan, l'arbitre somalien, est accueilli en héros à Mogadiscio après son refoulement aux Etats-Unis

Des centaines de soutiens de l'arbitre somalien Omar Artan l'ont accueilli mercredi en héros à Mogadiscio, quelques jours après son refoulement des Etats-Unis, où il devait officier comme arbitre de la Coupe du monde 2026.

Victoire à Omar! Victoire à la Somalie! Des centaines de soutiens de l' arbitre somalien Omar Artan l'ont accueilli mercredi en héros à Mogadiscio , quelques jours après son refoulement des Etats-Unis, où il devait officier comme arbitre de la Coupe du monde 2026.

Malgré ce qui m'est arrivé, je ne suis pas découragé, a lancé l'arbitre avant d'entonner avec ferveur l'hymne national. Le gouvernement somalien a défendu l'intégrité de l'arbitre, tandis que l'opposition critiquait l'administration du président Donald Trump et la Fifa pour n'avoir pas soutenu son arbitre. Le ministère des Affaires étrangères a promis de dialoguer avec les partenaires concernés afin d'obtenir des éclaircissements supplémentaires sur cette affaire et de préserver la dignité et les droits de ses citoyens





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