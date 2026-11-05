OM vainqueur 1-0 contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa

L'OM marque ses premiers points en Ligue Europa en battant le Bayer Leverkusen 1-0 grâce à un but d'Amine Gouiri, relançant sa campagne européenne.

L'Olympique de Marseille a obtenu sa première victoire sur la scène continentale en éliminant le Bayer Leverkusen par un score de 1 à 0. Cette performance marque un tournant décisif dans la campagne européenne des Olympiens, qui retrouvent confiance après une série de résultats décevants.

Un revers historique pour le Leverkusen

Le Bayer Leverkusen, considéré comme l'un des principaux favoris à la remporte finale de cette édition, a subi une défaite inattendue sur sa propre pelouse. Le club allemand possédait le meilleur coefficient UEFA avec un total de 105 000 points parmi les 36 participants à cette Ligue Europa.

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En comparaison, l'OM était classée ex-34e dans ce mini-championnat structurant. La hiérarchie affichée par les cotes et les statistiques n'a pas empêché les Marseillais d'imposer leur réalité sur le terrain. Le Munichois, finaliste de l'édition 2024, a mordu la poussière lors de cette rencontre jeudi soir.

Dominance tactique des Marseillais

La victoire de l'OM s'appuie sur une discipline défensive remarquable et une efficacité offensive ciblée. Les Verts ont réussi à neutraliser une attaque redoutable et à transformer leurs rares occasions en but, démontrant une maturité tactique rare en début de compétition.

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Ce succès relance complètement la dynamique des Olympiens. Ils parviennent ainsi à inverser la tendance après avoir échoué dans des contextes difficiles, prouvant qu'ils sont capables de surprendre les plus grandes formations du continent.

L'euphorie d'Amine Gouiri et la cage inviolée

L'auteur de la décision, Amine Gouiri, a brillé par une chevauchée irrésistible qui a permis de déstabiliser la défense adverse. Son intervention décisive a eu lieu à la 77e minute, moment clé où il a profité d'un espace pour battre Mark Flekken.

Le gardien du Bayer Leverkusen, connu pour sa cage inviolée sur la scène européenne auparavant, n'a pas pu faire face à cette initiative individuelle. Ce but a brisé l'invincibilité allemande et offert un soulagement énorme aux supporteurs marseillais présents ou attentifs à l'écran.

Redressement après les échecs précédents

Les résultats de l'OM dans les matchs précédents illustrent la difficulté de cette phase initiale. Les Olympiens ont connu une lourde défaite 4 à 1 chez le Besiktas, une frustration lors du match nul 0 à 1 contre l'Olympiakos, et une punition sévère avec une défaite 1 à 0 infligée par le Sturm Graz.

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Cette série de revers avait mis sous tension l'effectif et le staff technique. Cependant, la victoire de ce soir efface ces déceptions et permet de repartir sur des bases saines, avec un moral relevé et une preuve de compétitivité face à un géant européen.