OM-Strasbourg pour lancer la saison en Ligue 1, OM-Lorient pour finir au Vélodrome : le calendrier complet des Olympiens

The Olympique de Marseille (OM) will begin the 2026-27 season with a match against RC Strasbourg at the Vélodrome. The Ligue de football professionnel (LFP) released the 2025-26 calendar on June 10, 2026. The dates have been adjusted due to the FIFA World Cup, which will take place from June 11 to July 19 in Canada, the United States, and Mexico. The OM will host RC Strasbourg at the Vélodrome from August 21-23, 2026, before traveling to the Rocher for the following weekend. The team will then have to wait to face their Parisian rivals. However, the 'Clasico' against PSG will take place on September 20, 2026, in Marseille, just a few days after the start of the Europa League. The return match will be on February 7, 2027, at the Parc des Princes. October will be a busy month with six matches, including four in L1 (against the newly promoted team, at Angers, then against Havre and Toulouse) and two in the Europa League. The 'Olympico' against Lyon will take place in the Rhône on December 13, 2026, while the return match in Marseille will be on March 21, 2027. The passage to 2027 will be celebrated in Brest before a marathon of six other matches (all competitions combined) until January 30, 2027, including the possible 16th final of the French Cup. The season will conclude on May 29, 2027, at the FC Lorient.

L'OM débutera la saison 2026-27 au Vélodrome contre le RC Strasbourg. La LFP a diffusé le calendrier de la saison 2025-26 ce mercredi 10 juin 2026.

Découvrez les grandes dates de la saison de l'OM en championnat. Le plus fada des clubs français est déjà fixé sur son calendrier. Après deux reprises consécutives loin de ses bases, à Rennes (1-0) l'an dernier et à Brest (1-5) la saison précédente, l'Olympique de Marseille aura le plaisir d'accueillir le RC Strasbourg au stade Vélodrome, le week-end du 21, 22 et 23 août, avant de se déplacer sur le Rocher, le week-end suivant.

Les Olympiens devront ensuite patienter avant de retrouver leurs rivaux parisiens. Mais le 'Clasico' contre le PSG interviendra très vite : dès le 20 septembre à Marseille, quelques jours après la première journée de Ligue Europa, puis le 7 février au Parc des princes. Une rentrée des classes placée sous le signe de la capitale puisque le Paris FC est attendu en Provence dès le premier week-end de septembre.

Ces deux réceptions coup sur coup seulement entrecoupées par un déplacement à Rennes. Octobre sera une autre paire de manches avec pas moins de six rencontres au programme, quatre de L1 (chez le promu troyen, à Angers, puis contre le Havre et Toulouse) et deux de Ligue Europa. Idéal pour enchaîner avec un périple à Lens début novembre ? Rien n'est moins sûr.

L'Olympico contre Lyon, quant à lui, aura d'abord lieu dans le Rhône, le 13 décembre prochain, tandis que la manche retour à Marseille se disputera le 21 mars 2027. Le passage à l'année 2027 se fêtera en revanche à Brest avant un marathon de six autres rencontres (toutes compétitions confondues) d'ici le 30 janvier, dont le 16e de finale éventuel de coupe de France.

Le mois de mars pourrait faire office d'épouvantail avec un déplacement à Lille suivi des réceptions de Monaco et de l'OL, mais la saison se conclura dans l'enceinte du boulevard Michelet le 29 mai contre le FC Lorient. Votre opinion compte pour nous. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l'article OM-Strasbourg pour lancer la saison en Ligue 1, OM-Lorient pour finir au Vélodrome : le calendrier complet des Olympiens





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