OM's Financial Crisis: UEFA Examines Club's Situation, Risks of Sanctions and Possible Exclusion from Europa League

The Olympique Lyonnais (OL) club, owned by Frank McCourt, is facing a severe financial crisis, with losses of over 157 million euros in the last three seasons. The UEFA, football's European governing body, is examining the club's situation and the possibility of sanctions and exclusion from the Europa League. The club's new management is aware of the potential consequences and is lobbying to avoid sanctions.

Des millions de pertes nettes et une possible exclusion de la Ligue Europa, l'OM inquiet pour son avenir européen L' UEFA examine ce mardi la situation financière très compliquée du club marseillais.

S'il ne bénéficie pas d'une indulgence liée à la crise des droits télé en France, il risque des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de la Ligue Europa. En raison de l'état préoccupant de ses finances, dans le rouge depuis plusieurs saisons, l'OM a accumulé des pertes nettes de près de 157 millions d'euros selon les rapports de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion).

Avec une courbe préoccupante (- 12,7 millions d'euros en 2022-2023, puis - 39,1 millions d'euros en 2023-2024, et enfin - 105 millions d'euros 2024-2025). Réunie toute la journée au siège de l'UEFA, à Nyon (Suisse), la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA va étudier la défense des Marseillais, qui invoquent lapour expliquer une partie de leur dérapage. Reste à savoir s'ils seront entendus. Et si c'est le cas, dans quelle proportion.

Par le passé, la commission a pu bousculer ses propres règlements dans des cas extrêmes, comme pour les clubs ukrainiens touchés par la guerre entre leur pays et la Russie. Ou pour les clubs turcs, dont la monnaie s'était effondrée face au dollar. Si les experts financiers de l'UEFA restent inflexibles ou pas assez convaincus par ses arguments, l'OM risque des sanctions sévères qui peuvent aller jusqu'à une exclusion de la Ligue Europa la saison prochaine.

Auprès de leurs interlocuteurs du milieu, et compte tenu des découvertes récemment effectuées (masse salariale pharaonique, train de vie somptuaire du sportif, pertes importantes sur les derniers exercices, nombreuses dépenses à venir... ), les nouveaux dirigeants de l'OM font savoir qu'ils ont bien conscience du problème et de l'éventail de sanctions sévères qui peuvent être appliquées au club. L'exclusion n'apparaît plus impossible, selon eux. Une société de conseil financier, Tifosy Capital, a aussi mené un audit ces dernières semaines.

Alors qu'il s'intéressait plutôt à d'éventuels déboires de l'OL, lui aussi concerné par un accord de règlement, pour mieux en profiter, l'état-major marseillais a intégré le danger pour son propre avenir et accéléré son lobbying





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