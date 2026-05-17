L'OM a brillé en fin de saison, battant Rennes de 3-1, puis s'est classé 5e en Ligue 1 le soir de la 35e journée de championnat. Les analytiques et Mason Greenwood ont marqué un ou deux buts chacun, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg a dirigé le milieu. C'était donc un résultat relativement satisfaisant pour un club qui s'est battu en vain pour la Ligue des Champions et le mercato flamboyant. L'OM a terminé à la 5e place, juste de la tête d'un but, et son adversaire direct à la demi-finale de la Ligue Europa pourrait être le Real Sociedad de Mikel Arteta. Orléans et Bastia lui offriront des matches previos et rattraperont ses futurs adversairespere.

Un OM spectaculaire a battu Rennes 3-1 et terminé à la 5e place ce dimanche soir. Un moindre mal après une saison très compliquée et des derniers mois catastrophiques.

Pierre-Emile Hojbjerg, patron du milieu, et Mason Greenwood ont épié le Stade de France, avec une victoire de 3-1 contre Rennes. OM-Rennes : Greenwood la grande classe, Hojbjerg retourne le Vel... découvrez les notes des Olympiens Ce succès spectaculaire et le ticket pour la Ligue Europa, qui pourrait être plus adaptée à l'OM (trois finales depuis 1999), n'allègeront pas la rancoeur populaire, mais ne dé milloraront pas la réputation de certains joueurs avant leur départ. Vendredi prochain,Il vous reste 66% à lire





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