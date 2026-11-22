Retour sur la défaite de l'OM contre Le Mans. Analyse détaillée des performances de Gouiri, Garcia, Nnadi et Genesio dans un match marqué par les erreurs.

L'Olympique de Marseille a vécu une soirée décevante au Vélodrome en concédant un match nul contre Le Mans, un résultat qui brise une dynamique pourtant favorable au club phocéen. La trêve internationale a permis aux joueurs de se reposer, mais l'enthousiasme initial s'est vite dissipé face à une prestation en deux temps. L'équipe semblait dominer le jeu jusqu'à ce que des erreurs individuelles, principalement attribuées à Ulisses Garcia et Nadiem Amiri, viennent fragiliser l'édifice marseillais et offrir une opportunité précieuse à l'adversaire.

La prestation de Walter Benitez entre génie et faiblesse

Le gardien de but Walter Benitez a offert une performance contrastée, marquée par des interventions individuelles capitales et des lacunes défensives récurrentes. Au début du match, il a participé à l'action ouverte par une passe précise pour Luis Amavisca, dont le but initialement accordé a été annulé pour un hors-jeu infime. Sa capacité à sortir d'une passe erronée de Garcia pour lancer une contre-attaque a été cruciale pour le second but olympien. Le portier argentin a multiplié les parades de haute volée, notamment face à Ismaël Gueye en fin de première période, ainsi que devant Rabillard et Colas au cours de la seconde mi-temps. Sa réponse sur penalty devant Mafouta a empêché l'égalisation manceale, mais il a subi le coup franc de l'international centrafricain. Sa défense, souvent abandonnée, a rendu ses efforts héroïques insuffisants lors des derniers instants, en particulier sur le but de l'égalisation où les défenseurs n'ont pas suivi Colas.

Also read À moitié vide, ce bâtiment du Mans dédié à l’innovation cherche un nouveau souffle

Ulisses Garcia : Une soirée gâchée par des erreurs décisives

Ulisses Garcia, remplaçant Emerson forfait, n'a pas pu compenser l'absence de son titulaire et a subi les foudres de son entraîneur et de ses partenaires après la réduction du score. Bien qu'il ait réussi une passe décisive pour Amine Gouiri sur l'ouverture du score, une action qu'il a qualifiée d'instinctive, ses erreurs tactiques ont pesé lourd dans la balance. Il est resté longtemps solide dans les airs, mais une passe mal dirigée dans l'axe a directement mené à la phase qui a permis à Amavisca de marquer. Plus grave, il a provoqué un penalty très sévère accordé au Mans et n'a pas assuré dans les duels aériens lors de la fin de match. Sa couverture défective sur le but de l'égalisation de Colas a scellé sa mauvaise soirée, le laissant impuissant face à la rigueur de l'arbitrage et à la constance de l'adversaire.

Nadiem Amiri et la fatigue après la trêve internationale

Nadiem Amiri, habituellement moteur et coureur, a vu sa soirée sombrer après cinq minutes catastrophiques qui ont impacté l'équilibre global de l'équipe. Après avoir imposé son gabarit dans les duels et tenté une frappe lointaine passée de peu, il a perdu un ballon dangereux en pleine surface par tergiversation. Une faute grossive sur Colas lui a valu un carton jaune, et une remise insuffisamment appuyée dans l'axe a provoqué le coup franc à l'origine de la réduction de l'écart mancelle. L'entraîneur Bruno Genesio ne s'est pas privé de le remplacer peu après, et le joueur est sorti sous des sifflets, signe de la déception ambiante. Son manque de régularité en seconde période a été visible, lui qui avait pourtant montré une belle forme en première mi-temps.

Advertisement

Luis Amavisca et N'Diaye : Dynamisme et limites offensives

Les ailiers olympiens ont connu des sortis très différents, illustrant les fluctuations de l'attaque marseillaise. Luis Amavisca a été très actif en première période, enchaînant les dribbles et offrant une talonnade pour Timothy Weah, avant de tenter une frappe croisée après un contre. Cependant, il a totalement disparu de la circulation en seconde mi-temps, rendant l'attaque monegasque moins menaçante. De son côté, M'Baye N'Diaye a été bon en première mi-temps en récupérant des ballons et en organisant le jeu, mais il est apparu transparent après la pause. Il aurait dû remettre de l'ordre dans le milieu de terrain, mais sa prestation a été marquée par cette absence de contrôle lors des moments clés du match, alors que son coéquipier Amiri souffrait visiblement de la fatigue accumulée.

Amine Gouiri : Le seul pilier constant de l'attaque

Amine Gouiri a été l'acteur principal de la réussite olympienne, validant son statut d'indispensable par sa efficacité et son sang-froid. Il a inscrit son neuvième but de la saison, ouvrant le score avec beaucoup d'opportunité avant de décaler Luis Amavisca pour le deuxième but. Contrairement à ses coéquipiers, il n'a pas grand-chose à se reprocher, ayant respecté sa consigne principale qui était d'être décisif. Sa présence constante dans le dos de la défense et sa lucidité face au but ont permis à l'OM de mener au score, même si l'équipe dans son ensemble n'a pas su garder ce avantage. Sa performance contraste fortement avec la faillite collective qui a suivi, rappelant que l'individualité ne suffit pas à remporter des matchs de ce niveau sans une cohésion défensive rigoureuse.

Bruno Genesio : Des choix tactiques mis à mal par l'exécution

Bruno Genesio, qui alignait sa meilleure équipe après la trêve, a vu son système 4-2-3-1 tester ses limites face à une résistance inattendue. L'absence d'Emerson a conduit à l'intégration d'Ulisses Garcia, un choix qui s'est révélé problématique dans les phases critiques. L'entraîneur a réagi rapidement aux erreurs de Nadiem Amiri en le remplaçant, montrant sa volonté de corriger le tir en direct. Cependant, la structure défensive n'a pas répondu aux exigences du jeu, laissant le portier et les latéraux isolés face aux contres manceaux. La fin de match, marquée par l'abandon de la densité défensive, montre que l'équipe manque de réactivité lorsqu'elle perd le ballon dans des zones dangereuses, un point crucial à travailler avant les prochains engagements officiels.