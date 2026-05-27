OM : Genesio priorité, un discours de Gautreau par ChatGPT, et les curiosités du LOSC

Dans l'After Foot, Fabrice confirme que Bruno Genesio est la cible numéro un de l'OM. Florent Gautreau aurait utilisé ChatGPT pour son discours. Daniel Riolo s'interroge sur la piste Davide Ancelotti au LOSC. Pocognoli proche de quitter Monaco.

Selon les informations de Fabrice, relayées dans l'émission L'After Foot, Bruno Genesio serait la priorité absolue du duo formé par Pablo Longoria et Javier Ribalta (souvent désignés comme Richard et Lorenzi dans les discussions) pour le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Cette piste, déjà évoquée ces dernières semaines, prend de l'ampleur alors que le club phocéen cherche à rebondir après une saison décevante. Jean-Louis Tourre, consultant de l'émission, a expliqué pourquoi il verrait d'un bon œil l'arrivée de Genesio à Marseille, soulignant son expérience en Ligue 1 et sa capacité à développer un jeu offensif.

Cependant, certains observateurs restent prudents, rappelant que le technicien français n'a pas toujours convaincu lors de ses passages précédents. Dans un registre plus surprenant, Florent Gautreau, président de l'OM, aurait préparé son discours à l'aide de ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle. Cette information, révélée par Daniel Riolo, a provoqué des réactions mitigées au sein du plateau. Certains y voient une modernisation bienvenue, tandis que d'autres critiquent le manque d'authenticité.

Gautreau lui-même n'a pas commenté, mais l'anecdote illustre les nouvelles pratiques dans le monde du football, où la technologie gagne du terrain. Du côté du LOSC, Daniel Riolo s'est dit intrigué par le pari que pourrait tenter le club lillois avec Davide Ancelotti, fils du célèbre Carlo Ancelotti. Le jeune technicien, actuellement entraîneur adjoint au Real Madrid, pourrait être tenté par une première expérience en tant que numéro un.

Le LOSC, en pleine reconstruction après le départ de Paulo Fonseca, explore plusieurs pistes, et le nom d'Ancelotti fils circule avec insistance. Par ailleurs, Daniel n'a pas été surpris d'apprendre que Sébastien Pocognoli est proche d'un départ de l'AS Monaco. Le latéral belge, arrivé en 2022, n'a jamais réussi à s'imposer durablement dans le club du Rocher.

Enfin, l'émission a également couvert d'autres actualités sportives, comme le sacre du PSG en handball, la victoire expéditive de Zverev en night session lors de Roland-Garros, et le but de Mateta en finale de la Conference League. Ces événements ont été commentés avec la verve habituelle des chroniqueurs de l'After Foot, qui fête ses 20 ans cette saison avec une programmation spéciale





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