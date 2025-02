OM - ASSE : Marseille face à des Verts à moitié vides

Marseille accueille Saint-Étienne pour la 22e journée de Ligue 1. Les Phocéens, en pleine confiance après un mercato réussi, visent à maintenir leur avance au classement. Les Verts, en difficulté, cherchent à s'éloigner des places dangereuses.

Ce samedi à 17 heures, l'Olympique de Marseille accueille Saint-Étienne au stade Vélodrome pour la 22e journée de Ligue 1 . L'affiche promet d'être explosive, avec une ambiance électrique attendue. Malheureusement, les supporters stéphanois, interdits de déplacements, ne seront pas présents pour ajouter à la ferveur du match. Malgré cette absence, l'enjeu reste important pour les deux équipes.

Marseille, en pleine confiance après un mercato hivernal réussi (Gouiri, Bennacer, Dedic), vise à maintenir son avance au classement et à poursuivre sa course vers le titre. Les Phocéens tiennent une confortable première place avec dix points d'avance sur le PSG, mais ils doivent rester vigilants face à des poursuivants acharnés. Saint-Étienne, quant à lui, est en mauvaise posture. Barragiste avec trois points de retard sur Nantes, l'équipe verte est en quête d'une victoire pour s'éloigner des places dangereuses. Après cinq matchs sans victoire, les Stéphanois auront besoin de toute leur détermination pour surprendre Marseille. Les supporters Marseillais seront certainement nombreux à encourager leur équipe, espérant un nouveau succès face à un adversaire en difficulté. Le match sera suivi en direct à partir de 16h45. Suivez nos analyses et commentaires pour vivre cette rencontre passionnante au plus près.





