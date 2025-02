Olympique Lyonnais s'impose contre Montpellier (1-4) et remonte à la 5e place

L'Olympique Lyonnais a remporté une victoire convaincante contre Montpellier (1-4) lors de la 22e journée de Ligue 1. Les Gones ont marqué trois fois en seconde période et prennent la 5e place provisoirement.

Olympique Lyonnais a remporté une victoire convaincante contre Montpellier ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1 (1-4). Les Gones ont dominé le match, marquant trois fois en seconde période après avoir été menés au score par Montpellier . L'OL a démarré le match de façon explosive avec un but rapide de Georges Mikautadze (3e). Cependant, Montpellier a réussi à égaliser juste avant la mi-temps grâce à Tanguy Coulibaly (38e).

La seconde période a été dominée par les Lyonnais, avec des buts de Ernest Nuamah (50e), Corentin Tolisso (53e) et Alexandre Lacazette (73e). Cette victoire permet à l'OL de revenir provisoirement à un point de Nice (4e) et de s'emparer de la 5e place. Montpellier, quant à lui, encaisse sa troisième défaite de rang et reste englué à la 18e place.L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, a été satisfait du résultat et de la performance de son équipe. « Nous avons joué un très bon match, en particulier en seconde période. Nous avons été très agressifs et avons marqué des buts importants », a déclaré Fonseca. La nouvelle victoire de l'OL est un signe encourageant pour la suite de la saison. L'équipe a l'air de prendre confiance et de jouer de plus en plus sereinement. Le prochain match de l'OL est contre Strasbourg à domicile





Eurosport_FR / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ligue 1 Olympique Lyonnais Montpellier Victoire Classement

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : Le choc de la 20e journée de Ligue 1Suivez en direct le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir pour la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre pleine de tension avec les débuts de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais et les ambitions de deux équipes dans le haut du classement.

Lire la suite »

Olympique Lyonnais : Un point précieux en Turquie face à FenerbahçeL'Olympique Lyonnais a réalisé un nul vierge (0-0) face à Fenerbahçe en Turquie. Les Lyonnais, virtuels 3e au classement, ont de belles chances de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Lire la suite »

Olympique Lyonnais ramène un point de Turquie face à FenerbahçeLyon et Fenerbahçe se sont affrontés en Turquie dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue Europa. Le match s'est terminé sur un score nul et vierge (0-0).

Lire la suite »

Olympique Lyonnais : Lacazette et Mata défendent Pierre Page face aux rumeursMalgré les rumeurs concernant un éventuel changement d'entraîneur, Alexandre Lacazette et Clinton Mata affirment que l'équipe est solidaire avec Pierre Page.

Lire la suite »

Victoire de l'OM face à l'Olympique LyonnaisLes joueurs de l'Olympique de Marseille se sont exprimés après leur victoire contre Lyon dans un match intense et plein d'émotions. Bilal N'adir a souligné l'esprit de combat de l'équipe et l'importance de cette victoire, Amir Murillo a salué le caractère collectif et la mentalité des joueurs, tandis que Luis Henrique a décrit l'ambiance magique du match et son but facile grâce à la passe de Pol Lirola.

Lire la suite »

Pierre Sage : Un Adieu Exceptionnel à l'Olympique LyonnaisL'aventure de Pierre Sage sur le banc de l'Olympique Lyonnais s'est achevée lundi soir. Bien que remplacé par Paulo Fonseca, il a reçu un hommage des supporters et des anciens joueurs. Rayan Cherki a déclaré que Sage a gagné le respect de tous et a laissé une image exceptionnelle. Les Lyonnais sont prêts à accueillir Paulo Fonseca et espèrent qu'il apportera son succès à l'équipe.

Lire la suite »