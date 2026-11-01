Olympique de Marseille : Le coach confirme la vitalité de l'équipe après une victoire en Ligue 1

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille analyse la victoire contre Toulouse, les enjeux du classement et la préparation des prochains matchs européens et nationaux.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est exprimé lors d'une conférence de presse après avoir conduit son équipe à sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Cette performance solide lui a permis de saluer l'abnégation collective de ses joueurs alors que l'équipe tente de consolider sa position dans le championnat français. Les analyses portent sur la gestion des moments forts et des difficultés rencontrées lors de ce match crucial.

Une première mi-temps dominante et un second acte difficile

Le technicien marocain a insisté sur le résultat final, considérant qu'il s'agit de l'élément le plus important au plus haut niveau du football professionnel. Il a décrit une première période de jeu fluide, caractérisée par un mouvement constant sur le terrain, un pressing intense et une grande variété dans les attaques. Cependant, la seconde mi-temps a été plus pénible à gérer, l'équipe ayant dû reculer face à la pression adverse.

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Il a reconnu que l'équipe a trop facilement jeté les ballons par la suite, alors qu'elle aurait dû exploiter davantage ses récupérations pour poser des problèmes en contre-attaque. Malgré cela, il a salué la performance globale de l'effectif et sa capacité à s'accrocher pour arracher les trois points précieux. Toulouse a exercé une pression constante et a montré une meilleure maîtrise technique dans certaines phases du jeu.

L'entraîneur a expliqué qu'une avance de deux buts, couplée aux traumatismes de la saison précédente, a pu inciter l'équipe à se recroqueviller un peu trop sur elle-même. Un manque de fraîcheur physique a également été ressenti pour finir le match. Cette difficulté est vue comme une opportunité positive de montrer le visage de l'équipe dans des moments compliqués, avec tout le monde défendant et participant activement.

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Prudence face au classement et état de santé des joueurs

Concernant la sixième place au classement, le manager a exprimé une grande prudence, soulignant que cette position ne veut pas encore grand-chose dire. Il a rappelé que l'équipe ne disposait que de trois points après cinq journées de championnat. Bien que la série de quatre victoires soit encourageante, il estime que tout est encore sur un fil et que la frontière entre une victoire et une défaite est extrêmement fine dans ce championnat.

Il a également abordé la blessure d'Emi Kono, qui a ressenti une douleur au genou. L'équipe médicale n'a pris aucun risque, car il s'agit d'une zone où il a déjà été blessé par le passé. Il s'est légèrement bloqué le genou lors d'un appui, et un point plus précis sur la nature exacte de la blessure sera fait le lendemain. Cette gestion préventive fait partie intégrante de la stratégie de long terme.

L'entraîneur a refusé de donner un pourcentage de réussite ou de projection trop hâtive, comparant la situation à d'autres équipes comme Monaco, qui connaît des séries positives puis négatives, ou Nice, qui a rebondi après un départ difficile. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas regarder le classement actuel, mais plutôt se concentrer sur la progression et sur le fait de garder tous les joueurs à cent pour cent physiquement.

Analyse tactique et perspectives européennes

Sur le plan tactique, il a mis en avant les initiatives des joueurs qui ont posé de nombreux problèmes à l'adversaire par leurs mouvements et leurs permutations. Il a reconnu qu'il reste des domaines à progresser, notamment la continuité du jeu sur les quatre-vingt-dix minutes complètes. Depuis le début de la saison, cette régularité est un défi, mais il estime que la marge de progression est belle et que l'équipe peut être très performante par séquences.

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Il a aussi discuté des choix d'effectifs, notamment l'entrée de Kondo pour apporter de l'expérience et de la maîtrise technique, car l'équipe rendait trop facilement les ballons. Kelyann a également été mentionné comme un bon apport sur le côté droit, avec un investissement sans faille qui nécessite simplement de la patience de la part de l'entraîneur.

Enfin, concernant les futurs matchs, notamment le déplacement à Leverkusen avant le match à Lens, il a affirmé que l'approche restera identique à celle du début de saison. L'objectif est de faire le meilleur match possible et de prendre des points, tout en rappelant qu'il reste beaucoup de points à conquérir lors des trois prochaines réceptions à domicile. Tout reste encore possible pour l'avenir de l'équipe cette saison.