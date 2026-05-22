Olympiacos Dominant Fenerbahce en Finale de l'EuroLeague

Le club du Pirée a dominé Fenerbahce de bout en bout lors de la demi-finale du Final Four de l'EuroLeague, disputée à Athènes le 22 mai 2026. Les Grecs s'imposent 79-61 et accèdent à leur deuxième finale en quatre ans, portés par un Nikola Milutinov impérial et une attaque collective étincelante.

Olympiacos a dominé Fenerbahce de bout en bout lors de la demi-finale du Final Four de l'EuroLeague, disputée à Athènes le 22 mai 2026. Les Grecs s'imposent 79-61 et accèdent à leur deuxième finale en quatre ans, portés par un Nikola Milutinov impérial et une attaque collective étincelante.

Véritable légende du basket européen, Nando De Colo a joué son dernier match d'EuroLeague... Athènes a vibré pour les siens. Dès les premières secondes, Olympiacos a donné le ton avec deux tirs à 3-points consécutifs de, propulsant les Grecs à 8-0 avant même que Fenerbahce n’ait eu le temps de souffler. Un départ canon qui a planté le décor d'une soirée quasi parfaite pour le club du Pirée.

Olympiacos a terminé le premier quart à 18-12, avant d'enfoncer le clou en début de deuxième période avec une série de 11-0 qui a définitivement mis Fenerbahce sous l'eau. Les Turcs ont bien tenté de resserrer leur défense, limitant les Grecs à un seul panier en cinq minutes, mais le mal était déjà fait.

La mi-temps s'est conclue sur un cinglant 33-24, avec Fenerbahce contraint à seulement 24 points — le score le plus faible pour une équipe sur 20 minutes en Au retour des vestiaires, Olympiacos a continué sur sa lancée pour atteindre 56-41 à la fin du troisième quart. Fenerbahce a bien tenté une réaction avec un 10-0, mais sans jamais véritablement menacer le leadership grec.

Nikola Milutinov a livré une prestation chirurgicale avec 17 points inscrits en tir parfait, 7 sur 7 aux tirs, co-meilleur marqueur de la rencontre. Tyler Dorsey a terminé à 15 points, lui qui avait lancé les hostilités avec ses deux premières bombes à 3-points.

Désigné MVP du match, le pivot serbe n'a certes inscrit que 6 points, mais son emprise sur les rebonds — 13 au total — et son évaluation à 18 ont été déterminants pour étouffer toute velléité de retour adverse. Nikola Milutinov a mis le dernier clou dans le cercueil de Fenerbahce en inscrivant 5 points consécutifs en fin de quatrième quart pour porter le score à 71-55. Facundo Campazzo a apporté 16 points et 7 rebonds.

Mais ces efforts individuels n'ont jamais suffi à compenser le retard abyssal creusé en première mi-temps. Olympiacos attend désormais son adversaire pour la finale, qui sera désigné à l'issue du second match de la soirée entre Valencia Basket et le. Une chose est certaine : le Pirée a rendez-vous avec l'histoire, et cette demi-finale restera comme un modèle d'efficacité collective et de solidité défensive





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