Oloron-Sainte-Marie : Une ville d'art et d'histoire aux portes des Pyrénées

Oloron-Sainte-Marie, ville riche en histoire et culture, offre une expérience immersive à ses visiteurs avec son patrimoine architectural unique et son emplacement stratégique dans le massif des Pyrénées.

Située dans le sud-ouest de la France, dans le massif des Pyrénées , Oloron-Sainte-Marie est l'une des villes les plus anciennes du Béarn. Près de 2000 ans d'histoire attendent les visiteurs qui découvriront ce bourg habité par plus de 10 500 habitants. Oloron-Sainte-Marie est une ville divisée en trois quartiers historiques : la basse ville, le quartier médiéval de Sainte-Croix et le quartier des foires et marchés.

Son emplacement stratégique, au confluent de trois vallées pyrénéennes et de deux gaves, l'Osa et l'Aspe, a contribué à son importance au fil des siècles. L'influence espagnole, se situant à seulement 50 km, est visible à travers son patrimoine culturel et architectural.Oloron-Sainte-Marie est une véritable ville d'art et d'histoire. Pour s'y retrouver dans ce lieu riche en trésors visuels, un parcours ludique a été mis en place avec un bracelet-montre qui permet de visiter la ville tout en profitant de commentaires d'un guide. La cathédrale Sainte-Marie, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, est un incontournable. Elle abrite des objets d'art religieux précieux. Pour une vue panoramique imprenable, la tour de Grède, dans le quartier de Sainte-Croix, offre le point de vue idéal. L'église Notre-Dame, dans le quartier du même nom, de style romano-byzantin, est la plus récente de la ville. La Maison du Patrimoine retrace l'histoire d'Oloron-Sainte-Marie à travers diverses expositions, à découvrir.Oloron-Sainte-Marie est également un point de départ idéal pour les activités en plein air. La randonnée, le vélo et le canyoning sont autant d'occupations parfaites pour admirer les vallées verdoyantes et les montagnes à perte de vue. Des possibilités infinies s'offrent aux visiteurs pour explorer la nature environnante et profiter pleinement de l'atmosphère unique de cette ville historique





