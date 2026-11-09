Olla Oasis Urbaine remporte les Uber Eats Awards à Paris

Le restaurant montalbanais Olla Oasis Urbaine décroche le titre de meilleur restaurant de France lors des Uber Eats Awards, remportant 100 000 euros pour son expansion.

Le restaurant Olla Oasis Urbaine, situé à Montauban, a remporté le titre de meilleur restaurant de France lors de la finale des Uber Eats Awards. Cette distinction majeure, décernée à Paris, couronne cinq années de travail assidu pour les fondateurs Laura et Julien. La victoire offre non seulement une reconnaissance nationale mais également des perspectives de développement stratégique pour leur enseigne.

Préparatifs nocturnes et logistique intense

La journée a commencé très tôt pour l'équipe, dès 4 heures du matin. Laura et Julien se sont mis aux fourneaux pour préparer le riz de Camargue, un ingrédient essentiel de leur recette signature. Après le chargement des valises, le couple a rejoint l'aéroport de Toulouse pour prendre un avion à destination de Paris. Une cuisine professionnelle leur a été allouée pour l'épreuve finale.

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L'objectif était de présenter au jury la singularité de leur concept. Ils ont choisi de ne rien laisser au hasard, incluant des fleurs comestibles pour décorer le plat et des produits soigneusement sélectionnés. Chaque sac devait également contenir un petit mot manuscrit, reflétant l'attention portée aux détails.

Nectar Bowl et jugement du jury

L'épreuve, d'une durée de 60 minutes, a consisté à préparer le Nectar Bowl. Cette création emblématique revisitée mêle saumon, clémentines de Corse, noisettes du Lot et huile d'olive de Montpellier. Laura explique qu'il n'y avait pas de stress particulier car ils ont tout fait exactement comme avec leurs clients habituels.

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Le jury, composé de six membres, comprenait notamment le chef Julien Sebbag et Miss France 2026, Hinaupoko Devèze. Julien a remarqué les réactions positives des jurés lors de la dégustation. Ils ont ensuite eu quatre minutes pour présenter leur établissement, son fonctionnement et leur philosophie, montrant que le concept va au-delà d'une simple adresse de poké bowls.

Annonce du verdict et émotion

Le suspense a duré jusqu'à la fin de la cérémonie. Les organisateurs ont dévoilé le podium en commençant par la troisième place, puis la deuxième. Olla Oasis Urbaine n'y était pas, laissant les entrepreneurs comprendre qu'ils étaient soit hors du trio de tête, soit en tête du classement. Quelques instants plus tard, leur nom a été annoncé à la première place.

L'émotion a pris le dessus lors de l'annonce. Laura décrit ce moment comme un mélange de joie, de soulagement et de pleurs. Sur scène, Julien a partagé l'impact d'une phrase glissée par un jeune habitué il y a plusieurs mois : Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Cette citation résume leur approche rigoureuse et déterminée.

Impact financier et projets d'expansion

Cette victoire s'accompagne d'un soutien financier de 100 000 euros. La somme est répartie en deux enveloppes de 50 000 euros chacune. La première est destinée à renforcer la visibilité du restaurant sur la plateforme Uber Eats. La seconde offre une plus grande liberté d'utilisation pour les fondateurs.

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Laura et Julien envisagent d'utiliser ces fonds pour accélérer le développement de leur franchise. L'enseigne est déjà implantée à Montpellier depuis 2025. À terme, ils aimeraient ouvrir une adresse à Paris, là même où ils viennent de décrocher leur titre. Cette expansion permettrait de boucler la boucle géographique pour l'entreprise montalbanaise.