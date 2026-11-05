Olla Oasis Urbaine remporte les Uber Eats Awards 2026 à Paris

Olla Oasis Urbaine de Montauban s'impose face à 53 000 concurrents lors des Uber Eats Awards. La victoire rapporte 100 000 euros de soutien financier et marketing à Julien Combalbert et Laura Affre.

Julien Combalbert et Laura Affre, fondateurs d' Olla Oasis Urbaine, ont décroché le titre de meilleur restaurant de France lors de la finale des Uber Eats Awards. Cette cérémonie historique s'est tenue le mercredi 4 novembre à Paris, marquant la consécration d'une enseigne née dans le Tarn-et-Garonne. L'établissement situé à Montauban a remporté une compétition faramineuse qui regroupait initialement 53 000 établissements sur la plateforme.

Détails de la compétition et mécanisme de sélection

Le processus de sélection pour cette première édition a été rigoureux et s'est déroulé sur plusieurs mois. Au départ, 53 000 restaurants présents sur la plateforme Uber Eats étaient en lice pour ce prestigieux titre. La plateforme a ensuite filtré les candidatures pour ne retenir que les 80 établissements affichant les meilleures notes et les avis clients les plus positifs. C'est dans ce groupe d'élite que s'est classée Olla Oasis Urbaine, permettant à ses fondateurs d'accéder à la phase finale de la compétition.

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La finale a exigé des candidats qu'ils présentent et expliquent leur préparation signature devant un jury de haute volée. Pour l'occasion, Julien Combalbert et Laura Affre ont travaillé en amont leur plat emblématique, baptisé le Nectar Bowl. Cette création culinaire repose sur une base de riz de Camargue et de saumon mariné. Les entrepreneurs ont ensuite complexifié la recette en y ajoutant du gel de clémentine corse, des noisettes du Lot ainsi que divers autres produits de saison pour sublimer l'assiette.

Positions des parties prenantes et jugement du jury

Le jury chargé de départager les finalistes était composé de personnalités reconnues dans le monde de la gastronomie et de la télévision. Il inclut le chef Julien Sebbag et Miss France 2026, Hinaupoko Devèze. Ce dernier a attribué au Nectar Bowl la note de 17,5 sur 20. Ce score élevé a permis aux Montalbanais de décrocher la première place, devançant ainsi d'autres finalistes notables tels que le Nefs Berliner Kebab de Lille et La Petite Ferme de Lyon.

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La réaction des fondateurs au moment de recevoir le trophée a reflété l'émotion intense de ce succès. Julien Combalbert, cofondateur avec Laura Affre, a déclaré avoir du mal à y croire et mentionné avoir le cœur qui allait lui arracher le t-shirt. Il a tenu à remercier toute la communauté, y compris tous les clients, pour le soutien massif apporté tout au long de la compétition. Ce soutien local et numérique a été déterminant pour la progression de l'enseigne jusqu'au sommet du podium.

Impact réel et prochaines étapes pour l'entreprise

Cette victoire représente bien plus qu'un simple trophée pour l'enseigne montalbanaise. Le règlement de la compétition prévoit une dotation totale de 100 000 euros pour le vainqueur. Cette somme est répartie équitablement entre 50 000 euros de dotation financière directe et 50 000 euros de budget marketing. Ces ressources sont destinées à accompagner le développement de l'entreprise et à renforcer sa notoriété sur le marché national.

Le titre de restaurant de l'année confère à Olla Oasis Urbaine un coup de projecteur significatif. Ce gain en visibilité devrait accélérer sa stratégie d'expansion territoriale. Pour rappel, le commerce avait déjà ouvert sa première franchise à Montpellier en 2025. Les fondateurs repartent donc en Tarn-et-Garonne avec des atouts concrets pour développer leur réseau, dépassant leur simple objectif initial de visibilité pour Paris. Cette consécration valide la qualité de leur offre et leur modèle économique basé sur l'engagement client.