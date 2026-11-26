Olivier Minne a pris 8 kilos en tournant Meilleur Pâtissier. La diététicienne Alexandra Murcier explique les risques liés à la prise de poids rapide et quand s'inquiéter.

Olivier Minne vient de révéler avoir pris huit kilos durant le tournage de son émission Meilleur Pâtissier sur M6. L'animateur confie dans Closer avoir renoué avec le sport après l'avoir négligé depuis le Covid.

Olivier Minne reprend le sport après 8 kilos pris en deux mois et demi

Olivier Minne a explicitement lié sa reprise d'activité physique à sa prise de poids survenue pendant le tournage de Meilleur Pâtissier. L'émission a duré deux mois et demi, une période durant laquelle l'animateur a dû consommer de nombreuses gourmandises. Il explique avoir été un peu obligé de se remettre au sport pour compenser ces huit kilos ajoutés à sa masse corporelle.

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La diététicienne Alexandra Murcier décrypte les risques physiques

La prise de poids rapide d'Olivier Minne soulève des questions médicales importantes. Alexandra Murcier, diététicienne, précise qu'il n'existe pas de seuil précis de kilos déclenchant une alerte immédiate. Ce qui doit alerter, c'est avant tout une augmentation rapide, inhabituelle et inexpliquée du poids. Certains signes comme l'apparition d'œdèmes doivent attirer l'attention.

Impacts métaboliques et santé articulaire de la masse grasse

Une augmentation importante de la masse grasse, notamment au niveau abdominal, peut favoriser des troubles métaboliques à terme. La résistance à l'insuline peut perturber la régulation de la glycémie. De plus, cette prise de poids accroît les contraintes exercées sur les articulations. La diététicienne nuance en rappelant que quelques kilos pris rapidement ne signifient pas automatiquement l'apparition de ces problèmes.

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Détresse psychologique et origines médicales de la prise de poids

Une variation importante du poids peut être difficile à vivre sur le plan psychologique. Elle peut majorer, voire déclencher, des troubles du comportement alimentaire. Une évolution soudaine de la silhouette est source de mal-être. Par ailleurs, une prise de poids rapide peut constituer le symptôme d'un problème de santé comme une hypothyroïdie ou une insuffisance cardiaque avec œdèmes.

Rétention d'eau, bilan de santé et composition corporelle

Le poids affiché sur la balance ne correspond pas exclusivement à la masse grasse. Des repas salés ou riches en glucides peuvent entraîner une rétention d'eau. La diététicienne suggère d'utiliser l'impédancemétrie pour estimer la composition corporelle. Face à une augmentation inhabituelle du poids, il est préférable de consulter rapidement pour en identifier la cause via un bilan sanguin.