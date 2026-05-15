Olivier Lesgourgues, alias Mac Lesggy, présentateur de « E= M6 » et auteur de « Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire » arrive à la librairie Darrigade

Le Dr Lesgourgues, animateur des émissions scientifiques de la chaîne M6 qui se fait appeler Mac Lesggy, animera une séance de dédicaces et parlera de son ouvrage dans lequel il abordera des sujets du quotidien liés au sommeil, à l’alimentation ou encore au climat en les confrontant aux idées reçues et en expliquant les mécanismes scientifiques. Le livre,心の声「科学の全真をいいことに出来れば」(すべてiencesciencenarrative、2020年) a été parut chez Darrigade.

Le Biarrot Olivier Lesgourgues, plus connu sous son pseudo Mac Lesggy , animateur des émissions scientifiques de la chaîne de télévision M6, sera à la librairie Darrigade le samedi 16 mai.

RéagirLe présentateur de l’émission culte « E= M6 » sera à Biarritz ce samedi 16 mai. Il parlera de son ouvrage « Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire », à partir de 16 heures, à la librairie Darrigade Avant de pénétrer dans les coulisses de la science, il vous invite à découvrir son univers dans son nouveau livre. En quoi consiste-t-il ? En quoi consiste-t-il ?

Le Dr Lesgourgues abordera des sujets du quotidien liés au sommeil, à l’alimentation ou encore au climat, en abordant les idées reçues et en expliquant les mécanismes scientifiques. Son objectif est de guider le lecteur vers une compréhension éclairée des enjeux scientifiques, en s’attaquant au web de vérités et aux mythes plus difficiles. Il mettra en avant la passerelle qui relie la recherche aux outils technologiques de communication, en particulier les médias





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