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Olivier Lesgourgues, alias Mac Lesggy, animera une séance de dédicaces à la librairie Darrigade le samedi 16 mai

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Olivier Lesgourgues, alias Mac Lesggy, animera une séance de dédicaces à la librairie Darrigade le samedi 16 mai
Olivier LesgourguesMac LesggyLivre
📆5/15/2026 1:51 PM
📰sudouest
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Le Biarrot Olivier Lesgourgues, plus connu sous son pseudo Mac Lesggy, animateur des émissions scientifiques de la chaîne de télévision M6, sera à la librairie Darrigade le samedi 16 mai. Il parlera de son ouvrage "Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire", à partir de 16 heures, à la librairie Darrigade. À l'occasion de la parution de son nouveau livre, Mac Lesggy rencontrera le public à la librairie Darrigade le samedi 16 mai, à 16 heures. Figure bien connue de la vulgarisation scientifique, notamment grâce à l'émission "E= M6", il publie des questions du quotidien liées au sommeil, à l'alimentation ou encore au climat, en s'attachant à déconstruire les idées reçues et à expliquer les mécanismes scientifiques. Une séance de dédicaces est prévue. Cependant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Le Biarrot Olivier Lesgourgues , plus connu sous son pseudo Mac Lesggy , animateur des émissions scientifiques de la chaîne de télévision M6, sera à la librairie Darrigade le samedi 16 mai.

Il parlera de son ouvrage "Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire", à partir de 16 heures, à la librairie Darrigade. À l'occasion de la parution de son nouveau livre, Mac Lesggy rencontrera le public à la librairie Darrigade le samedi 16 mai, à 16 heures.

Figure bien connue de la vulgarisation scientifique, notamment grâce à l'émission "E= M6", il publie des questions du quotidien liées au sommeil, à l'alimentation ou encore au climat, en s'attachant à déconstruire les idées reçues et à expliquer les mécanismes scientifiques. Une séance de dédicaces est prévue.

Cependant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète

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