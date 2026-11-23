Olivier Grondeau défend son roman sur sa détention en Iran lors de la soirée du 24 novembre à Aix-en-Provence, un ouvrage sélectionné pour le Prix des lecteurs.

L'auteur Olivier Grondeau vient d'achever l'écriture de son premier roman, intitulé Joseph dans la nuit, une œuvre littéraire d'une intensité rare qui explore les méandres de la liberté et de l'arbitraire. Il a choisi la librairie Goulard, située au cœur d'Aix-en-Provence, pour offrir à son public une présentation intime et directe de cet ouvrage bouleversant. La rencontre est officiellement programmée pour le mardi 24 novembre, à compter de 18 heures, marquant ainsi la fin d'un long processus de maturation et de résistance créative.

Sélection prestigieuse pour le roman

Ce travail d'écriture profondément ancré dans la réalité s'est vu reconnaître une légitimité éditoriale et critique majeure par sa sélection par la figure du monde littéraire, Paule Constant. L'auteure et membre de l'Académie française a choisi ce récit parmi six ouvrages distincts pour l'intégrer dans la présélection du Prix des lecteurs des Ecrivains du Sud. Cette distinction prestigieuse est aujourd'hui la plus grande fierté pour Olivier Grondeau, qui attend avec une attention particulière la remise du prix, un événement solennel qui se tiendra à Aix-en-Provence au cours du mois de mars prochain.

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Un périple transformé en épreuve carcérale

Avant de se faire connaître par ces pages écrites au sang et à l'encre de sa douleur, Olivier Grondeau menait une existence itinérante, définie par une soif inextinguible de découverte et de mobilité humaine. Voyageur épris de liberté, il arpentait le monde à l'instar de l'écrivain et photographe Nicolas Bouvier, privilégiant le voyage à dos ou en auto-stop avec très peu de ressources matérielles. Sa méthode de exploration reposait sur la rencontre fraternelle, sans téléphone portable ni connexion numérique, cherchant à tisser des liens humains bruts et authentiques avec des populations diverses.

Cette quête de sens et de rencontre a subi un arrêt brutal et violent le 12 octobre 2022. Alors qu'il se trouvait en route vers Lahore, avec l'intention lointaine et joyeuse de fêter la fin de l'année sur une plage en Inde, il a été interpellé sans aucune explication claire par quatre policiers dans une auberge située à Chiraz. Cette arrestation arbitraire, survenue loin des yeux du monde et des circuits touristiques habituels, a marqué le basculement immédiat de sa vie libre en un cauchemar juridique sans précédent.

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Deux ans et demi de détention arbitraire

La suite de cette histoire relève du pire scenario pour un citoyen occidental loin de ses repères. Olivier Grondeau a été plongé dans un océan d'incertitude, subissant des interrogatoires répétés et une détention au secret total. Il a passé une durée significative de deux ans et demi en prison, une épreuve psychologique et physique qui l'a conduit à intégrer les murs austères de la célèbre geôle d'Evin. Cette période sombre a été caractérisée par une isolation totale, puisque personne n'a été informé de son arrestation, ni l'ambassade de France, ni les membres de sa famille proche.

Pendant cette longue période de captivité, les autorités ne lui ont posé que huit questions, restant dans le flou le plus absolu sur les motivations réelles de cette incarcération prolongée. Face à ce vide juridique et à cette humiliation systémique, Olivier Grondeau a dû trouver en lui-même les ressources pour survivre psychologiquement. Il a échoué dans des œuvres oniriques, se récite mentalement des textes pour préserver son identité et sa raison, utilisant la culture comme un bouclier contre la folie.

L'art comme moyen de survie et de lumière

Dans cet environnement carcéral hostile, l'auteur a puisé sa force dans des références culturelles aussi diverses que surprenantes. Il s'est réfugie dans la poésie persane, dans les chansons de l'artiste pop Britney Spears, dans les films qu'il imaginait mentalement pour fuir la réalité, et dans les mots de l'écrivain Gérard de Nerval, qu'il récité quotidiennement. Il a également inscrit sur papier un poème personnel débutant par la phrase : " un appel à croire, même dans l'ombre, que quelque chose en nous refusera toujours de céder ".

Son récit n'est pas uniquement centré sur sa propre souffrance, il s'enrichit également de portraits vibrants des personnes rencontrées lors de son périple et de sa détention. Parmi les figures marquantes de son histoire, on retrouve Ana, qu'il avait connue trois ans plus tôt à Tbilissi, ou Nima, un jeune homme de dix-neuf ans lors de son arrestation à la sortie d'une station de métro, qui a dormi à côté de lui dans sa cellule. Ces rencontres humaines donnent toute sa profondeur et son humanité à l'histoire.

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Le titre même de l'ouvrage, Joseph dans la nuit, fait écho à la bible, évoquant la survie après que ses frères aient jeté Joseph dans un puits. Olivier Grondeau, loin de livrer un récit sinistre, a réussi à transformer cette épreuve en un chant compassionnel. Loin d'être misérabiliste, ce premier roman demeure lumineux et s'impose comme un hommage artistique à tous ceux qui subissent dans le monde des arrestations arbitraires. Il confirme ici son statut d'un écrivain authentique et engagé.