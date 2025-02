Olivier Girault, Directeur de l'UNSS, Suspendu Suite à Des Déclarations de «Dépenses Luxueuses»

Le directeur national de l'UNSS, Olivier Girault, a été suspendu lundi par la ministre de l'éducation nationale, Élisabeth Borne, après la publication d'une enquête révélant des « dépenses luxueuses » et des « conflits d'intérêts ». L'enquête, menée par le journal L'Équipe, a soulevé des questions sur la gestion financière de l'UNSS, notamment un versement de 5 millions d'euros par Bahreïn pour l'organisation de la Gymnasiade.

L'ancien handballeur Olivier Girault , impliqué dans la gestion de la principale fédération du sport scolaire, l' UNSS , a été suspendu lundi 10 février par la ministre de l'éducation nationale, Élisabeth Borne. Élisabeth Borne « a décidé, en sa qualité de présidente de l’ UNSS , de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’ Olivier Girault et de sa mise à pied à titre conservatoire », selon un communiqué du ministère.

L'Union nationale du sport scolaire (UNSS), dont le poste de directeur national était habituellement occupé par des cadres de l'éducation nationale, était dirigée par Olivier Girault, ex-président de la Ligue nationale de handball de 2018 à 2020. Il avait été nommé en décembre 2021 par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'éducation nationale. Dans une enquête publiée à l'automne, le quotidien L'Équipe avait révélé des « dépenses luxueuses » et des « conflits d'intérêts » au sein de l'UNSS. Le journal avait notamment mentionné un versement de 5 millions d'euros par Bahreïn à la Fédération internationale du sport scolaire (ISF) pour l'organisation d'un événement sportif mondial d'envergure rassemblant des adolescents pratiquant le sport scolaire, la « Gymnasiade », qui s'est tenue fin octobre. Le ministère de l'éducation nationale avait ensuite lancé une enquête administrative sur le directeur national de l'UNSS. Le 17 janvier, le syndicat de professeurs d'éducation physique Snep-FSU avait dénoncé dans un communiqué « l’immobilisme et l’irresponsabilité des ministres » successifs et annoncé « quitter le conseil d’administration de l’UNSS » . Le syndicat a également indiqué avoir saisi le juge des référés pour obtenir « que les deux derniers rapports de l’Inspection générale sur le fonctionnement de l’UNSS lui soient communiqués ». Placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, l'UNSS est la principale fédération du sport scolaire, qui œuvre dans le second degré (collèges et lycées). Elle fédère les plus de 9 000 associations sportives créées dans chaque établissement du second degré, animées par les professeurs d'éducation physique et sportive (EPS). Quelque 1,2 million d'élèves y sont licenciés





