Olivier Fradin et sa voiture de Ghostbusters stars de la parade des 24 Heures du Mans

Pour la troisième fois, Olivier Fradin, spécialiste des voitures de cinéma, a participé à la parade des pilotes des 24 Heures du Mans avec sa réplique de l'Ecto-1 de Ghostbusters, parmi d'autres véhicules cultes qu'il a lui-même recréés.

Olivier Fradin , passionné de mécanique et dirigeant de la société Delo-bat spécialisée dans la location de voitures de cinéma, a une fois de plus fait sensation lors de la parade des pilotes des 24 Heures du Mans en Sarthe.

Pour la troisième participation consécutive, il a présenté une réplique fidèle de la voiture emblématique du film Ghostbusters, un véhicule qu'il a méticuleusement recréé à partir d'un corbillard. Ce projet, comme ses autres réalisations, représente un défi logistique et technique, notamment pour l'approvisionnement en pièces détachées spécifiques venues des États-Unis.

Aux côtés de cette iconique Ecto-1, Olivier Fradin a également amené d'autres stars des écrans comme le Taxi de la saga française, la Cadillac de Jurassic Park, le kart de Mario Kart et la voiture de Brice de Nice, sans oublier sa toute dernière construction, la voiture des Simpson. Son objectif est de raviver la magie du cinéma pour le public lors de cet événement majeur qui rassemble des centaines de milliers de spectateurs.

Cette présence s'inscrit dans une volonté de partager sa passion pour l'automobile et le cinéma, transformant chaque projet en une aventure qui mêle nostalgia, ingéniosité et amour du détail. Le succès de sa démarche repose sur sa capacité à surmonter les obstacles, de la recherche de composants rares à l'assemblage final, pour offrir une expérience immersive aux fans.

La parade des pilotes, moment incontournable des 24 Heures du Mans, est ainsi l'occasion parfaite pour lui de faire vivre ces mythes automobiles hors des salles obscures. Chaque véhicule raconte une histoire, celle d'un film culte, mais aussi celle de son créateur, qui consacre temps et énergie à préserver ce patrimoine mobile. Au-delà de l'esthétique, c'est tout un univers qui prend vie sur le circuit de la Sarthe, rappelant que le cinéma et l'automobile partagent une étroite complicité.

Olivier Fradin incarne cette fusion, roulant littéralement dans les pas des héros de fiction, offrant un spectacle visuel aux passionnés de tous âges réunis pour cette fête de l'endurance. Sa détermination à poursuivre cette aventure témoigne d'un engagement profond, faisant de chaque kilomètre parcouru une célébration de la culture populaire et de l'artisanat moderne





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