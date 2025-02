Olivia Sulitzer Dénonce l'« Accaparement » de la Mémoire de son Père

Après le décès de l'écrivain Paul-Loup Sulitzer, sa fille Olivia a exprimé son indignation face à l'accaparement de la mémoire de son père par sa compagne, Supriya. Olivia a clarifié les modalités des funérailles, affirmant que son père serait enterré dans le caveau familial au cimetière de Montparnasse et que les funérailles se dérouleront conformément aux coutumes juives début mars.

En 2022, Paul-Loup Sulitzer avait partagé ses impressions sur sa relation avec sa compagne, Supriya , dans une interview accordée au magazine Gala. Il avait affirmé y voir une confiance profonde et avait souligné qu'elle n'avait jamais trahi sa confiance. Cependant, après le décès tragique de l'écrivain le 6 février 2025, à l'âge de 78 ans, suite à un AVC, sa fille Olivia a pris la parole pour exprimer sa vive indignation.

Dans une interview accordée au Nice-Matin, elle a dénoncé l'accaparement de la mémoire de son père par Supriya. Olivia a affirmé que sa mère ne pouvait contrôler les funérailles et que son père serait enterré dans le caveau familial au cimetière de Montparnasse, conformément à ses dernières volontés. Elle a précisé que Supriya avait obtenu l'autorisation pour une veillée autour du corps à Trou-aux-Biches, à l'Île Maurice, mais que cela ne se prolongeait pas au-delà de cette étape.Le corps de Paul-Loup Sulitzer ne restera pas sur l'île Maurice. Les démarches administratives pour rapatrier le corps sont en cours, mais comme il est naturel de s'en douter, ce processus prend un certain temps. La fille de l'écrivain a également révélé que les funérailles suivraient les coutumes juives, étant donné que son père était juif, et qu'elles se dérouleraient en présence des proches et amis début mars. La famille a également précisé que les obsèques seraient ouvertes à tous, comme il l'aurait souhaité.Cette affaire rappelle l'histoire controversée impliquant Hiromi Rollin, la compagne d'Alain Delon. Les enfants de l'acteur, Anouchka, Anthony et Alain-Fabien Delon, avaient expulsé Rollin de leur domicile et l'avaient accusée de maltraitance. Les deux affaires mettent en lumière les tensions et les conflits qui peuvent surgir en fin de vie, notamment lorsque les derniers souhaits d'un individu ne sont pas respectés ou compris par les personnes autour de lui.





