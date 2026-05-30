Oli de Bigflo & Oli partage ses chansons préférées

Oli, membre du duo de rap Bigflo & Oli, raconte les chansons qui ont marqué sa vie, de Manu Chao à Claude Nougaro en passant par Francis Cabrel et Rosalía. Il évoque notamment la chanson 'Cécile ma fille' de Claude Nougaro, qui est un monument pour lui et sa famille, et parle de son admiration pour Diam's et Rosalía.

Oli, membre du duo de rap Bigflo & Oli , partage ses chansons préférées qui ont marqué sa vie, du célèbre Manu Chao à Claude Nougaro en passant par Francis Cabrel et Rosalía .

Il évoque notamment la chanson 'Cécile ma fille' de Claude Nougaro, qui est un monument pour lui et sa famille. Il raconte comment cette chanson a rapproché sa famille, fans de musique cubaine et de salsa, et lui, fan de rap. Il parle également de son admiration pour Diam's, qui l'a aidé dans sa vie de jeune adulte, et pour Rosalía, qu'il considère comme une des plus grandes artistes de ces dernières années.

Il confie également sa 'fixette' pour Claude Nougaro, qu'il considère comme un 'dieu de famille'





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