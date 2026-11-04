Olaplex N°3 chez Sephora : le soin réparateur culte à 35 euros

Sephora propose l'Olaplex N°3, un soin réparateur pour cheveux abîmés au prix de 35 euros. Ce traitement s'applique avant le shampooing en seulement 3 minutes.

Sephora renforce son offre beauté avec la mise en vente du soin réparateur pour cheveux abîmés N° 3 Plus Ultimate Repair Treatment d' Olaplex. Ce produit phare est actuellement disponible sur le site internet de la enseigne de cosmétiques au tarif de 35 euros. L'objectif affiché par la marque est de revitaliser les cheveux et de réduire significativement les cassures avant les fêtes de fin d'année.

Disponibilité et prix du traitement Olaplex

Le N° 3 Plus Ultimate Repair Treatment d'Olaplex figure parmi les succès majeurs tant en magasin physique que sur la plateforme web de Sephora. Le produit est encore en stock, bien que la disponibilité puisse varier rapidement compte tenu de sa popularité. Les consommateurs peuvent commander ce soin réparateur directement via le site dédié. Le prix indiqué de 35 euros sert de référence pour cette acquisition, selon les informations fournies par l'équipe shopping de BFMTV.

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Méthode d'application unique avant le shampooing

Contrairement à la majorité des soins capillaires qui s'utilisent sur cheveux mouillés après le lavage, ce traitement spécifique s'applique avant le shampooing. Cette étape préalable permet une action en profondeur sur l'ensemble de la fibre chevelue. Il restaure ainsi les liaisons capillaires rompues, responsables directes de la fragilité et des cassures. Les utilisateurs ont validé cette méthode avec une note moyenne de 4,6 sur 5.

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Efficacité prouvée et adaptation à tous types

Ce soin est conçu pour convenir à tous les types de cheveux sans distinction particulière. Sa formule sans protéines respecte les colorations et les mèches existantes, évitant tout risque de détérioration des teintes. L'application reste simple et rapide : il suffit de poser le produit sur cheveux mouillés, de laisser agir pendant trois minutes, puis de rincer abondamment. Cette durée courte garantit un gain de temps optimal pour les routines quotidiennes.

Pour une routine complète avec la gamme Olaplex

Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé d'associer ce traitement à d'autres produits de la même marque. L'application simultanée du shampooing et de l'après-shampooing Olaplex constitue un soin complet idéal. Cette synergie permet de renforcer durablement la structure capillaire et de profiter pleinement du gainage réparé. Les cheveux retrouvent ainsi leur force naturelle et leur éclat originel après chaque utilisation régulière.