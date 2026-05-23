OL Lyonnes vs FC Barcelone: Les Lyonnaises à la conquête de leur premier titre européen en 2023

L'OL Lyonnes, qualifié pour la finale de la Ligue des champions en 2023, affrontera le FC Barcelone ce samedi à Oslo. L'OL, mené par la femme d'affaires américaine Michele Kang, a remporté huit titres de champion de Ligue des champions, contre trois pour le Barça. Le retour de l'OL en finale européenne est un événement attendu pour le football féminin français, qui traverse une période difficile.

EN DIRECT FC Barcelone - OL Lyonnes : Les Lyonnaises à la reconquête de l'Europe... Suivez la finale de la Ligue des champions avec nous...

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions aux dépens d'Arsenal, l'OL Lyonnes tentera de remporter le premier titre européen de l'ère Michele Kang, ce samedi face à Barcelone, à Oslo (Norvège). Arrivée en 2023 à la tête du club huit fois vainqueur de la C1, un record, la femme d'affaires américaine et les Lyonnaises courent après un nouveau sacre européen depuis 2022.

Le retour de l'OL en finale européenne vient aussi redonner le sourire aux suiveurs d'un football féminin français en proie à plusieurs difficultés ces derniers mois. Il n'y a plus qu'à conclure ! L'OL Lyonnes affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions ce samedi (18 heures) à Oslo. Un match à suivre sur « 20 Minutes » et La Chaine L'Equipe.

Huit fois vainqueur de la compétition, le club rhodanien n'a plus été sacré depuis 2022, même s'il a été finaliste en 2024, alors que le Barça reste sur trois titres et deux finales en cinq ans. L'OL Lyonnes pourra notamment compter sur son coach Jonatan Giráldez, qui a remporté deux titres européens... avec le Barça.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions aux dépens d'Arsenal, l'OL Lyonnes tentera de remporter le premier titre européen de l'ère Michele Kang, ce samedi face à Barcelone, à Oslo (Norvège). Arrivée en 2023 à la tête du club huit fois vainqueur de la C1, un record, la femme d'affaires américaine et les Lyonnaises courent après un nouveau sacre européen depuis 2022.

Le retour de l'OL en finale européenne vient aussi redonner le sourire aux suiveurs d'un football féminin français en proie à plusieurs difficultés ces derniers mois. Il n'y a plus qu'à conclure





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