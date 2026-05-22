Oklahoma Thunder - Spurs : Game 2 des Finales de Conférence NBA

Le Thunder a corrigé le tir en s'imposant 122-113 face aux Spurs. Le pivot d'OKC, Isaiah Hartenstein, a joué 27 minutes de pur combat, compilant 10 points et 13 rebonds. Shai Gilgeous-Alexander a signé sa réponse avec 30 points, 9 passes et 12/24 au tir.

Le champion en titre a remis l'église au centre du parquet. Battu à domicile lors du Game 1, le Thunder a corrigé le tir au Game 2 en s'imposant 122-113 face aux Spurs .

Résultat : 1-1, et une série qui déménage à San Antonio avec une pression maximale sur les épaules d'OKC qui va devoir s'imposer au Texas pour ne pas sombrer. Rendez-vous samedi 23 mai, à 2h30 du matin heure française, pour ce Game 3 Spurs - Thunder en direct sur BeIN Sport. Le tournant tactique d'OKC a été clair : après les 41 points de Victor Wembanyama au Game 1, Mark Daigneault a ordonné un plan basé sur l'impact physique.

Bousculer, pousser, harceler. Une stratégie payante, symbolisée par l'entrée en jeu XXL d'Isaiah Hartenstein. Quasiment inutilisé au premier match, le pivot d'OKC a joué 27 minutes de pur combat, compilant 10 points et 13 rebonds, tout en usant Wemby sous le cercle. Malgré tout, le 'flop' est relatif : Wembanyama compile 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres.

Le problème est ailleurs : San Antonio a perdu trop de ballons, offrant 27 points au Thunder, et l'arrière-garde Texane a souffert. Mais Shai Gilgeous-Alexander a signé sa réponse : 30 points, 9 passes, 12/24 au tir, et un quatrième quart clinique pour étouffer le comeback. Avant le Game 3 de ce samedi 23 mai, trois clés dominent. D'abord l'infirmerie : Jalen Williams a rechuté aux ischios, Dylan Harper est sorti touché à la jambe, et De'Aaron Fox reste incertain.

Ensuite, le retour à la maison : Wemby aura l'énergie du public, mais il faudra l'aider à recevoir plus tôt et plus haut. Samedi 23 mai à 2h30 du matin heure française, la NBA nous offre ce deuxième match des Finales NBA, entre les Spurs de Wembanyama et l'OKC de Shai-Gilgeous, le MVP. Rencontre à suivre en direct sur BeIN Sport seulement pour les abonnés. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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