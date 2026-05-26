Okaïdi annonce la suppression de 290 postes et la fermeture de 60 magasins en France dans le cadre de son redressement judiciaire

Le groupe IDKIDS, propriétaire d'Okaïdi, prévoit jusqu'à 290 suppressions d'emplois et la fermeture d'une soixantaine de boutiques françaises, ainsi que le retrait complet de ses activités en Pologne, Allemagne et Portugal, afin de recentrer le réseau sur les magasins les plus performants.

Okaïdi , le spécialiste français du prêt‑à‑porter pour enfants, a annoncé mardi la mise en place d'un plan de restructuration ambitieux visant à supprimer jusqu'à 290 postes en France et à fermer une soixantaine de magasins dans l'Hexagone.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du redressement judiciaire engagé depuis février, qui cherche à adapter l'entreprise à un contexte économique difficile, marqué par une baisse durable de la natalité, la pression croissante sur le pouvoir d'achat des ménages, le développement de la seconde main et la concurrence agressive des marques ultra‑fast‑fashion. Le groupe IDKIDS, propriétaire d'Okaïdi, compte aujourd'hui 2 000 collaborateurs en France et prévoit de recentrer son réseau national sur les points de vente les plus performants à partir du deuxième semestre 2026.

Un dispositif d'accompagnement sera mis en place pour les salariés concernés, privilégiant le reclassement, la mobilité interne et un suivi individualisé afin de limiter les impacts sociaux de la restructuration. Sur le plan international, la marque ne se contente pas de réduire son empreinte en France. Okaïdi prévoit également la cessation totale de ses activités dans plusieurs pays où ses résultats s'avèrent structurellement déficitaires.

Ainsi, 25 boutiques seront fermées en Pologne, 17 en Allemagne et deux au Portugal, marquant un retrait progressif de marchés qui ne généraient pas les marges attendues. Malgré ces fermetures, Okaïdi demeure une enseigne historique du groupe IDKIDS, qui réalise un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros à l'échelle mondiale, dont la moitié est générée en France.

Créée en 1996, la marque possède aujourd'hui plus de 900 points de vente et emploie 4 500 salariés dans le monde, avec un réseau français totalisant 335 boutiques. Cette restructuration intervient dans un contexte plus large de crise du secteur de l'habillement en France.

Depuis plusieurs années, le marché est confronté à la montée du commerce en ligne, aux conséquences économiques du Covid‑19, à une inflation persistante, et désormais à la concurrence croissante de la seconde main et des plateformes d'ultra‑fast‑fashion, dont la plus emblématique reste Shein. De nombreuses enseignes françaises ont déjà subi des revers majeurs : IKKS, Camaïeu, Kookaï, Gap France, Pimkie, Comptoir des Cotonniers ou encore Princesse Tam Tam ont connu des difficultés, certaines ont même été liquidées comme Kaporal ou Jennyfer.

À côté de ces turbulences, IDKIDS a récemment cédé Jacadi, sa marque haut de gamme pour enfants, au groupe de mode Deveaux, soulignant ainsi la volonté de recentrer son portefeuille sur les activités les plus rentables. Le plan d'Okaïdi représente donc une réponse stratégique aux pressions structurelles du marché, visant à assurer la pérennité de la marque et à protéger le plus possible ses salariés





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Okaïdi Redressement Judiciaire Suppression De Postes Fermeture De Magasins Industrie Du Vêtement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chaleur en France: 'globalement très chaud jusqu'à samedi' , prévient Météo-FranceLe temps va rester 'globalement très chaud jusqu'à samedi' en France métropolitaine et la vigilance jaune pourrait s'étendre à d'autres départements, a averti dans un entretien à l'AFP lundi François Gourand, prévisionni...

Read more »

L'enseigne de vêtements pour enfants Okaïdi compte supprimer jusqu'à 290 postes en FranceLe groupe nordiste IDKIDS, qui détient Okaïdi, avait annoncé le redressement judiciaire de plusieurs de ses marques en février dernier, notamment celle de prêt-à-porter pour enfants.

Read more »

Okaïdi : jusqu’à 290 postes supprimés et une soixantaine de magasins menacés en FranceL’enseigne de prêt-à-porter pour enfants annonce un plan de restructuration majeur face à « l’essor de la seconde main et la concurrence de l’ultra fast fashion »

Read more »

Coup de tonnerre pour le prêt-à-porter français : le magasin pour enfant Okaïdi va supprimer 290 postes et fermer une soixantaine de magasinsL’enseigne de prêt-à-porter pour enfants Okaïdi a annoncé mardi 26 mai la suppression de 290 postes et la fermeture d’une soixantaine de magasins en France. Ce plan de restructuration s’inscrit dans le cadre du...

Read more »