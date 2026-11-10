Ohio : la fraternité Sigma Alpha Epsilon suspendue après une vidéo virale de deux étudiants en feu

L'université de l'Ohio suspend la fraternité Sigma Alpha Epsilon après une vidéo virale d'étudiants en feu. Une enquête interne et une enquête policière sont ouvertes.

L'université de l' Ohio a décidé de suspendre la fraternité étudiante masculine Sigma Alpha Epsilon après la diffusion d'images devenues virales. Les faits se sont produits un samedi sur le campus de l'État de l' Ohio, à Columbus, où se trouve le principal site de l'établissement. La suspension vaut au moins pour la durée de l'enquête interne menée par les autorités du campus.

Dans la vidéo, vue plus d'un million de fois, on voit deux jeunes hommes dont les pantalons de survêtement prennent feu. La séquence, chaotique, alterne rires et cris de panique. C'est cette image, largement relayée en ligne, qui a placé la fraternité au centre de l'attention publique.

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Une suspension décidée pendant l'enquête interne

L'université de l'Ohio a suspendu Sigma Alpha Epsilon à titre conservatoire, le temps que ses services établissent les faits. La mesure vise à suspendre les activités de la fraternité sur le campus pendant cette période, sans préjuger des conclusions de l'enquête.

Selon les informations rapportées par la chaîne locale WCMH, Ben Johnson, porte-parole de l'université, a qualifié les faits d'extrêmement préoccupants. Il a précisé que les individus concernés recevaient les soins nécessaires. Ces déclarations ont été reprises dans les médias locaux et dans la presse régionale.

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Ben Johnson n'a pas précisé si l'incident relevait d'une épreuve de bizutage. Cette question, centrale pour apprécier la responsabilité de la fraternité, reste à ce stade sans réponse publique dans les éléments disponibles.

Les positions de l'université et de la police

La police de Columbus a annoncé l'ouverture d'une enquête distincte de celle menée par l'université. Les deux procédures ne se substituent pas l'une à l'autre : l'une relève du cadre interne du campus, l'autre des autorités judiciaires locales.

La fraternité Sigma Alpha Epsilon se présente elle-même comme un mouvement qui transforme de jeunes hommes en leaders depuis 1856. Cette description, qui relève de la communication de l'organisation, contraste avec les images diffusées après les faits et avec la suspension décidée par l'université.

Les éléments publiés à ce jour ne permettent pas de déterminer les responsabilités individuelles des personnes filmées ni celles de la fraternité. Aucune mise en cause judiciaire n'est mentionnée dans les sources disponibles, et les conclusions des deux enquêtes restent à venir.

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Conséquences pour le campus et prochaines étapes

La fraternité Sigma Alpha Epsilon reste suspendue au moins jusqu'à la fin de l'enquête interne de l'université de l'Ohio. Pour les étudiants du campus, cette décision signifie l'arrêt des activités de la fraternité pendant la durée de la procédure.

Aucune date de fin d'enquête n'a été communiquée dans les informations disponibles. La police de Columbus n'a pas non plus indiqué de calendrier pour ses investigations. Les prochaines étapes dépendront donc de la décision de l'université et des conclusions des autorités locales.

Au-delà du cas de cette fraternité, l'affaire relance le débat sur les pratiques de bizutage dans les organisations étudiantes américaines. Elle illustre aussi le rôle que peuvent jouer les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dans le déclenchement de réactions institutionnelles rapides.