Offrez-vous une nouvelle smart TV sans vous ruiner avec PC Componentes

PC Componentes propose des smart TVs à prix abordable, avec des marques reconnues et des technologies innovantes. Découvrez les offres sur la LG UHD Ai ThinQ 55 pouces, la Nilait Prisma LED UHD 4K et la Philips Ambilight 55PUS8009.

Les téléviseurs, appareils choisis avec soin en fonction de critères précis, sont rarement remplacés. L'offre est vaste, allant du LCD à l'OLED en passant par la QLED. L'utilisation prévue influence les priorités, mais le prix reste un critère majeur. PC Componentes propose actuellement des smart TVs abordables.

Par exemple, la LG UHD Ai ThinQ 55 pouces est disponible à 395,70 euros, et la Nilait Prisma LED UHD 4K à 242,96 euros, cette dernière étant considérée comme un excellent rapport qualité-prix. Pour ceux qui souhaitent une grande marque et des technologies propriétaires, la Philips Ambilight 55PUS8009 est proposée à 441,86 euros au lieu de 494,88 euros. \La smart TV LED UHD Ai ThinQ 55 pouces, avec son HDR10 Pro, offre une luminosité optimale et des couleurs vibrantes. Son processeur 4K a5 Gen 6 intégré assure une fluidité accrue dans toutes les fonctionnalités connectées. Elle prend en charge Alexa, Apple Home Kit, AirPlay et Google en plus de ThinQ, et fonctionne sous WebOS23 avec une connectivité HDMI 2.1 pour profiter pleinement des consoles next-gen. \Parmi les technologies populaires, l'Ambilight de Philips se distingue. La Philips Ambilight 55PUS8009 4K Ultra HD projette une lumière synchronisée avec le contenu diffusé, intensifiant l'immersion. Facile à connecter avec 3 ports HDMI, elle donne accès à vos applications de streaming préférées comme Amazon Prime Video, Netflix et HBO. Enfin, la Nilait Prisma NI-43UB7001S, avec sa diagonale de 108 cm, sa résolution 4K UHD et son affichage LED, est la plus abordable de cette sélection. Fonctionnant sous Android, elle offre un HDR10, un HLG et un Dolby Atmos pour des images de qualité et un son immersif. Sa faible latence la rend également adaptée au gaming. Sur PC Componentes, vous pouvez compléter votre achat avec des services personnalisés, tels qu'une extension de garantie sur 3 ou 5 ans, et une configuration personnalisée par des experts





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Smart TV Télévision Offre Prix LG Philips Nilait Technologies HDR Ambilight Gaming

