Offrez une Saint-Valentin inoubliable avec LEGO !

Faites fondre votre moitié avec une expérience LEGO unique cette Saint-Valentin ! Découvrez des sets inspirés de ses passions et profitez d'offres exclusives pour les membres LEGO Insiders.

Plus que quelques jours pour trouver LE cadeau qui fera fondre votre moitié ! Et si cette année, au lieu d’un classique bouquet ou d’un bijou trop attendu, vous offriez une expérience à partager ? Avec LEGO , misez sur la surprise et l’originalité pour que cette fête des amoureux ne ressemble à aucune autre.

Un bouquet de fleurs qui ne fane jamais ? Un set inspiré de sa passion pour le cinéma, les animaux, les voitures ou même les voyages ? Peu importe ses goûts, vous trouverez forcément le modèle qui lui fera dire « Wahou ! ». Mais ne traînez pas : pour être sûr que votre cadeau arrive à temps, c’est maintenant qu’il faut passer commande. Après tout, rien de plus frustrant qu’un cadeau parfait qui arrive trop tard ! Un cadeau supplémentaire pour les membres LEGO Insiders Parce qu’une Saint-Valentin réussie mérite une touche de magie supplémentaire, LEGO vous gâte encore plus ! Pour toute commande de 150 euros ou plus, les membres LEGO Insiders reçoivent un cadeau exclusif : le splendide Diorama de la forêt tropicale. Un décor luxuriant qui viendra enrichir votre collection et ajouter une touche d’évasion à vos constructions. Si vous n’êtes pas encore membre, c’est le moment de rejoindre l’aventure LEGO Insiders et de profiter de ce bonus. Mais faites vite, cette initiative ne durera pas éternellement ! Ne laissez pas filer l’occasion d’offrir un cadeau unique et plein d’émotions. LEGO® Insiders, c’est la plateforme réservée aux membres, qui accueille tout le monde dans la communauté LEGO. En tant que LEGO® Insider, tu pourras accéder à de fantastiques récompenses, remises, communautés et plus encore





