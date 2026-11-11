Offres robot aspirateur Amazon à prix réduit : -55% sur les robots laveurs et plus

Découvrez les offres préférées sur les robots aspirateurs Amazon, dont des modèles laveurs à prix réduit pour Black Friday, à partir de 99,98 €

Avec seize jours de recul devant le Black Friday du vendredi 27 novembre, Amazon présente déjà ses offres préférées sur les robots aspirateurs, que nous avons retracées jusqu'à -55% de remises.

Les modèles Roborock à prix réduit

Roborock occupe la moitié de la liste des 12 robots sélectionnés : le plus bas du Qrevo S Pro Set est en vente 299,99 €, à 80 € de moins que son prix habituel. Le Saros 10R offre également une baisse notable de 200 €, portant le prix à 499,99 €, tandis que le Saros 20 Neo, à 749 €, est l'un des plus chers dans cette sélection.

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Les robots Ecovacs, Dreame, iRobot et Lefant

Le T90S Pro Omni passe à 549 €, après une perte de 100 € en deux semaines, tandis que le T50 Omni Gen3, avec station complète, est à 249 €, soit 50 € moins que son prix habituel. Le modèle Lefant M210P, un choix compact pour un budget modeste, n'est pas à avoir de regrets.

Les plus fortes baisses en euros

La plus forte baisse en euros se produit avec le Roborock Saros 10R (200 € de moins), suivi du Roborock Qrevo 2 Pro Set et du Lefant M210P, avec une baisse de 120 € chacun et 100 € respectivement pour le Deebot T90S Pro Omni d'Ecovacs.

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Quels robots choisir avant Black Friday ?

Les robots aspirateurs Amazon sont déjà à leur prix le plus bas des 30 derniers jours, ce qui fait qu'une autre remise digne de ce nom n'est pas garantie. Cependant, nous n'apprécions pas le nouveau creux sur le Lefant M210P, descendu à 89,98 € en octobre.

L'arrivée des robots laveurs dans le marché

Les robots laveurs sont un choix parfait pour les propriétaires d'animaux ou pour les personnes qui veulent une plus grande efficacité dans la maison, à partir de 249 € dans cette liste. Cependant, tous les robots de cette sélection sont déjà affichés sous leur prix le plus bas des 30 derniers jours. Une nuance importante est que le Lefant M210P était déjà remisé à 89,98 € en octobre et il pourrait encore baisser.