Amazon propose des réductions exceptionnelles sur EA Sports FC 27, Minecraft et Final Fantasy Resonance PS5 bien avant le Black Friday. Découvrez les prix et les nouveautés.

Avant même l'arrivée du Black Friday, Amazon active des promotions agressives sur le marché du jeu vidéo. Trois titres majeurs pour PlayStation 5 sont actuellement ciblés par des baisses significatives, offrant une opportunité aux collectionneurs et aux joueurs occasionnels de s'équiper à moindre coût. Cette sélection met en lumière des genres variés, allant du sport simulation à l'aventure RPG en passant par le jeu de construction créatif.

EA Sports FC 27 introduit le mode The Grounds

EA Sports FC 27 Édition Standard PS5 est proposé à 60,36 euros au lieu de 79,99 euros sur la plateforme de e-commerce. Ce nouvel opus du géant du jeu vidéo introduit spécifiquement le mode The Grounds, un espace social dédié permettant aux joueurs de retrouver leurs amis. Cet espace offre la possibilité de participer à des matchs sur terrain réduit ou de rejoindre des compétitions avec son club préféré. Le mode Carrière permet également de gérer les transferts et la stratégie de l'équipe, tandis que Football Ultimate Team invite à constituer l'effectif idéal.

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Minecraft inclut 3500 jetons Marketplace

La référence du jeu de construction Minecraft pour PS5 est quant à elle proposée à 24,49 euros, en baisse par rapport à son prix habituel de 29,99 euros. Cette édition physique inclut spécifiquement 3 500 jetons utilisables sur le Minecraft Marketplace. Ces jetons permettent d'obtenir des skins, des textures et d'autres contenus personnalisables pour enrichir l'expérience de jeu. Les joueurs bénéficient du mode Créatif avec des ressources illimitées pour construire des maisons ou des villages, ou du mode Survie pour collecter des matériaux et affronter des créatures hostiles dans des mondes vastes.

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Final Fantasy Resonance adopte le style HD-2D

Square Enix confirme sa présence dans cette sélection avec Final Fantasy Resonance pour PS5, disponible à 49,99 euros contre 59,99 euros. Cet épisode adopte un style HD-2D unique qui combine pixel art et décors en trois dimensions pour offrir une immersion visuelle distinctive. Le système des Visions permet aux joueurs de débloquer des compétences spécifiques et de personnaliser les capacités de leur équipe. Les invocations enrichissent également les affrontements, apportant une profondeur stratégique essentielle aux amateurs de jeux de rôle.

Stratégie de pricing anticipé sur Amazon

Cette politique de prix anticipée montre qu'Amazon ne se contente plus d'attendre le vendredi noir pour déstocker. En proposant des réductions sur des titres comme EA Sports FC 27, Minecraft et Final Fantasy Resonance, le géant du e-commerce attire une clientèle soucieuse de planifier ses achats festifs en avance. Ces offres ciblent directement les passionnés de genres spécifiques : football, construction créative et RPG, permettant à chacun de trouver une affaire avant la concurrence des jours précédant Noël.