Découvrez les promotions continues de Dyson, Tineco et Shark après le Black Friday. Aspirateurs laveur et balais en vente avec des remises jusqu'à 300 euros sur les modèles v12s et Tineco Floor One.

Les promotions initiées lors du Black Friday se poursuivent activement sur les plateformes officielles des marques leader Dyson, Tineco et Shark. Ces offres exceptionnelles offrent une opportunité idéale pour les consommateurs souhaitant remplacer ou acquérir un aspirateur laveur performant. Les réductions s'appliquent directement aux prix de vente recommandés, garantissant un accès à des technologies avancées à des tarifs nettement inférieurs à la normale.

Les remises Shark sur les appareils de nettoyage

La marque Shark propose une sélection d'articles en baisse significative, couvrant divers domaines du nettoyage et de la beauté. Le Multi-Styler et le Sèche-Cheveux FlexStyle sont désormais disponibles à 149,99 euros, soit une baisse de 50 euros par rapport au prix initial de 199,99 euros. Le modèle phare aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Speed voit son prix chuter de 399,99 euros à 279,99 euros.

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Dans le domaine des soins personnels, le Masque LED CryoGlow pour le contour des yeux est proposé à 229,99 euros au lieu de 349,99 euros. Pour le nettoyage des sols, la Shampouineuse Détacheur StainStriker est vendue 149,99 euros au lieu de 229,99 euros. Un appareil de soin du visage hydrofacial à domicile complète l'offre avec un prix de 279,99 euros contre 349,99 euros initialement.

Le Shark HydroVac pour un nettoyage filaire économique

L'aspirateur laveur filaire Shark HydroVac représente une solution pratique pour les foyers privilégiant l'autonomie illimitée par le secteur. Vendu 149,99 euros sur le site officiel de Shark, soit 100 euros de moins que son prix de catalogue de 249,99 euros, cet appareil excelle sur les sols durs et les moquettes. Il permet un nettoyage simultané des liquides et des débris solides grâce à son système intégré.

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La puissance d'aspiration laisse les tapis et moquettes à poils courts presque secs après passage. Cette polyvalence permet d'entretenir l'ensemble de la maison en un seul geste, optimisant ainsi le temps de ménage tout en garantissant une hygiène rigoureuse sur tous les types de revêtements de sol présents dans la résidence.

La technologie sans fil Tineco Floor One I6 Max Pro

Le Tineco Floor One I6 Max Pro offre une alternative sans fil performante à seulement 179,99 euros, contre 399 euros au prix standard. Cet appareil assure une autonomie de 45 minutes et gère efficacement les liquides, les miettes et les débris divers. La séparation de l'eau propre et de l'eau souillée est rendue possible par la conception à deux réservoirs distincts, facilitant l'entretien en continu.

Le mécanisme DualBlock prévient les enchevêtrements de cheveux et de poils d'animaux, évitant les blocages mécaniques fréquents. Après utilisation, le système FlashDry nettoie et sèche automatiquement le rouleau, empêchant la prolifération de moisissures et l'apparition d'odeurs désagréables, ce qui assure une hygiène durable et un confort d'utilisation optimal sur le long terme.

Dyson v12s Detect Slim Submarine, la polyvalence 2-en-1

Le Dyson v12s Detect Slim Submarine se distingue comme un appareil 2-en-1 transformable, proposé à 419 euros au lieu de 719 euros, représentant une économie de 300 euros. En installant les brosses fournies, notamment la brosse motorisée pour v12, il fonctionne comme un aspirateur balai classique ou un aspirateur à main pour véhicules. Cette flexibilité s'étend au nettoyage des sols durs grâce à la brosse Submarine intégrée.

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Avec une autonomie pouvant atteindre 60 minutes, ce modèle combine aspiration puissante et lavage de sols en un seul dispositif. Il élimine la nécessité de posséder deux appareils distincts, rationalisant le rangement et l'utilisation quotidienne. Les offres en cours sur les sites officiels restent valables pour les clients souhaitant profiter de ces remises avant leur expiration.