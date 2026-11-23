Découvrez 5 coffrets LEGO Star Wars en promotion sur Amazon. De la Millennium Falcon à R2-D2, profitez de remises exceptionnelles avant Noël.

Amazon propose actuellement des offres limitées sur cinq coffrets LEGO Star Wars, permettant aux collectionneurs et aux familles d'équiper leurs étagères pour les fêtes. Ces promotions concernent des modèles allant des vaisseaux iconiques aux combattants de la guerre des clones, avec des réductions significatives sur les prix publics conseillés. Cette disponibilité immédiate garantit une livraison potentielle avant l'arrivée du réveillon de Noël pour les clients prudent.

Millennium Falcon : hommage au 25e anniversaire

LEGO Star Wars met à disposition le modèle du vaisseau Millennium Falcon au prix de 54,99 euros au lieu de 84,99 euros sur la plateforme. Cette construction de 921 pièces s'adresse spécifiquement aux jeunes adultes passionnés par l'univers de la saga. Le set intègre une brique spéciale conçue pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise, ajoutant une valeur symbolique à l'objet. Les détails réalistes incluent le cockpit, l'antenne et les canons, reproduisant fidèlement l'apparence du vaisseau légendaire. Un support est fourni pour exposer le modèle en position de vol, servant de décoration accrocheuse.

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R2-D2 et Dark Malak : figurines détaillées

Le set dédié au robot R2-D2 est proposé à 63,90 euros au lieu de 99,99 euros, incluant la mini figurine de R2-D2 et celle de Dark Malak. Composé de 1050 pièces, ce kit est adapté aux enfants dès l'âge de 10 ans pour une manipulation facile des éléments. La livraison comprend également un support dédié au 25e anniversaire pour exposer la figurine de Dark Malak. Une plaque descriptive accompagne l'ensemble pour fournir des informations contextuelles sur la construction et les personnages. Cette combinaison permet de rejouer des scènes emblématiques ou de créer des narrations originales.

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AT-AT et AT-RT : action et mouvement

L'imposant marcheur AT-AT est disponible à 44,42 euros au lieu de 64,99 euros, offrant 525 pièces pour reconstituer la scène de bataille. Ce set permet d'ajouter du dynamisme en incluant un snowspeeder enroulant un câble autour des jambes du marcheur. Il est conçu pour les jeunes adultes et les fans de longue date, avec un support et une plaque dédiés à la présentation. Parallèlement, le set AT-RT est affiché à 28,99 euros au lieu de 39,99 euros pour 258 pièces. Il contient des clones Troopers et des super droïdes de combat, ainsi qu'un marcheur AT-RT équipé d'un fusil à tenons. Le cockpit permet d'insérer les mini figurines incluses, tandis qu'un droïde araignée articulé stimule la créativité des enfants de 7 ans et plus.

Pack de combat des clones : action accessible

Le pack de combat des clones se vend à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros pour un ensemble de 215 pièces très complet. Il contient de nombreuses mini figurines de clones Troopers et de droïdes de combat pour simuler des affrontements. Le tri-droïde est équipé de lanceurs pour projectiles, ajoutant une dimension interactive au jeu. Deux tireurs réalistes sur speeder bike complètent l'ensemble, ainsi qu'un canon et un support pour blaster. Cette offre est idéale pour les enfants garçons ou filles à partir de 7 ans souhaitant prolonger les heures de jeu. Ces produits ont été sélectionnés par l'équipe de La Dépêche du Midi Shopping, qui rappelle que les prix sont indicatifs et sujets à évolution. Certains articles comportent des liens affiliés, générant une commission pour l'éditeur en cas d'achat effectué.