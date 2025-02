Offres exceptionnelles sur les produits Microsoft chez Keysoff pour la Saint-Valentin

Profitez des offres promotionnelles chez Keysoff pour la Saint-Valentin et équipez-vous des derniers produits Microsoft. Profitez de licences Office à vie à des prix incroyables, ainsi que de Windows 11 Pro à un prix imbattable.

À la recherche du cadeau parfait pour la Saint-Valentin ? Ne cherchez plus : offrez-vous les derniers produits Microsoft pour allier puissance, sécurité et efficacité au quotidien. Profitez des offres chez Keysoff , dès maintenant. Une suite Microsoft Office , c’est comme un couteau suisse pour la productivité : Word, Excel, PowerPoint… Tout est là pour vous aider à mener à bien vos projets professionnels ou scolaires.

Chez Keysoff, il y en a pour tous les budgets : la très populaire licence à vie est disponible pour 15,69 €. Vous voulez profiter de toutes les dernières fonctionnalités ? Office 2024 Home Edition est également proposé à 119,99 €. Et côté système d’exploitation ? Avec la fin du support de Windows 10 dans huit mois, de nombreux utilisateurs vont devoir passer à Windows 11. Keysoff propose justement une clé pour seulement 13,55 €. Avec son design moderne et ses performances fluides, Windows 11 Pro, c’est clairement la crème de la crème des systèmes d’exploitation. N’attendez pas plus pour faire des économies, et n’hésitez pas à profiter de ces offres avant qu’elles ne disparaissent. Votre portefeuille (et votre PC) vous remercieront ! Keysoff garantit que les licences qu’il propose sont 100 % authentiques et ne présentent aucun risque de sécurité. Les licences que vous achetez chez KeysOff ne sont pas limitées par un abonnement, ce qui signifie qu’elles sont valables “à vie” et que vous bénéficiez d’un accès illimité : le logiciel et système d’exploitation est mis à jour régulièrement, comme si vous l’aviez pris en direct chez Microsoft ou l’éditeur concerné. Si vous avez besoin d’aide pour l’installation et l’utilisation des logiciels, vous pouvez contacter l’équipe de support technique de KeysOff, disponible 24h/24 et 7j/7. KeysOff offre un service après-vente à vie. Avec l’offre en cours, c’est le moment idéal pour économiser de l’argent tout en finalisant la mise à niveau de votre PC à prix mini. Rendez-vous sur la page de commande, puis continuez en tant qu’invité (ou en créant un compte), puis allez sur “Informations de paiement”.Vérifiez votre commande, puis cliquez sur “Passer la commande”. Vous serez alors redirigé vers la page finale, qui vous permet de régler par CB (Visa ou Mastercard) ou PayPal.





