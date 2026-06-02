Offres d'emploi disponibles dans le Finistère

Plusieurs postes sont actuellement disponibles dans le Finistère, notamment à Plomelin, Briec, Quimper et Saint-Évarzec. Les postes proposés sont variés, allant de contrats à durée indéterminée à des contrats à durée déterminée, avec des horaires de travail allant de 25 à 39 heures par semaine. Les expériences souhaitées pour ces postes varient, certaines exigeant trois ans d'expérience, tandis que d'autres sont ouvertes aux débutants.

Un poste basé à Plomelin est actuellement disponible. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée qui prend en compte 35 heures par semaine. L'expérience souhaitée pour ce poste est de trois ans.

Un autre poste basé à Briec est également disponible, mais il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 24 mois avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants. Un poste basé à Quimper est également disponible, mais il s'agit d'un contrat à durée déterminée de quatre mois avec 35 heures par semaine. Ce poste est également ouvert aux débutants.

Un autre poste basé à Quimper est disponible, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 35 heures par semaine. L'expérience souhaitée pour ce poste est de six mois. Un poste basé à Quimper est également disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de trois mois avec 35 heures par semaine. Ce poste est également ouvert aux débutants.

Un autre poste basé à Quimper est disponible, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants. Un poste basé à Saint-Évarzec est également disponible, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants.

Un autre poste basé à Quimper est disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de quatre mois avec 25 heures par semaine. L'expérience souhaitée pour ce poste est de trois mois. Un poste basé à Quimper est également disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de un mois avec 25 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants.

Un autre poste basé à Bénodet est disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de quatre mois avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants. Un poste basé à Bénodet est également disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de quatre mois avec 39 heures par semaine. Ce poste est également ouvert aux débutants.

Un autre poste basé à Quimper est disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de trois mois avec 35 heures par semaine. L'expérience souhaitée pour ce poste est de trois mois. Un poste basé à Fouesnant est également disponible, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 35 heures par semaine. L'expérience souhaitée pour ce poste est de deux mois ou de formation en crêpier.

Un autre poste basé à Bénodet est disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de trois mois avec 35 heures par semaine. L'expérience souhaitée pour ce poste est d'un an. Un poste basé à Fouesnant est également disponible, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 26 heures par semaine. L'expérience souhaitée pour ce poste est de six mois.

Un autre poste basé à Quimper est disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 46 jours avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants. Un poste basé à Quimper est également disponible, il s'agit d'un contrat d'apprentissage de 12 mois avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants.

Un autre poste basé à Ergué-Gabéric est disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 15 jours avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants, avec un CAP en petite enfance minimum. Un poste basé à Quimper est également disponible, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 39 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants, avec un bac+2 ou équivalents exigé.

Un permis B est également exigé. Un autre poste basé à Quimper est disponible, il s'agit d'un contrat à durée déterminée avec 35 heures par semaine. Ce poste est ouvert aux débutants, avec un permis B exigé





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