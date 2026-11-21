Profitez des promotions Black Friday Tineco. Le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam est à 549,99 euros et le FLOOR ONE S7 Stretch Steam à 329,99 euros avec code promo.

Le Black Friday offre une opportunité stratégique pour acquérir des appareils de nettoyage haute performance de la marque Tineco. L'enseigne réduit significativement le prix de ses modèles d'aspirateurs laveurs à vapeur, ciblant les utilisateurs à la recherche d'une efficacité maximale sur les taches incrustées. Ces promotions s'appliquent spécifiquement aux nouvelles technologies de nettoyage humide développées par l'entreprise.

Le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam à prix réduit

Le nettoyeur Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam est le fleuron de la technologie de nettoyage de la marque, disponible désormais au prix de 549,99 euros au lieu de 699 euros pendant le Black Friday. Cet appareil intègre la technologie BoostSteam qui génère une vapeur chauffée à 230°C en seulement 20 secondes pour déloger les saletés tenaces. L'utilisateur peut projeter cette vapeur manuellement toutes les 5 secondes environ, assurant un traitement ciblé des zones les plus salies sans effort excessif.

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Pour les zones de sol nécessitant un frottement intense, le système ReverseScrub permet d'inverser le sens de rotation du rouleau. Cette fonctionnalité modifie la pression de nettoyage, offrant ainsi une capacité de décrassage supérieure aux salissures profondes. L'appareil combine ainsi projection de vapeur haute température et action mécanique inversée pour garantir un résultat optimal sur les tâches les plus difficiles.

Une alternative performante avec le FLOOR ONE S7

L'aspirateur laveur Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam représente une option économique très attractive, proposée à 329,99 euros au lieu de 699 euros durant cette période promotionnelle. Bien que moins onéreux que son grand frère, cet appareil conserve la puissance nécessaire pour traiter les taches incrustées grâce à sa technologie HyperSteam. La vapeur produite est chauffée à 160°C, une température suffisante pour dissoudre la graisse et la saleté sans endommager les revêtements de sol sensibles.

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La puissance d'aspiration de 22 kPa assure un nettoyage en profondeur, complété par une brosse anti-enchevêtrement qui maintient l'efficacité du rouleau sur les cheveux et les fibres textiles. L'appareil est également équipé d'un détecteur de saletés qui ajuste automatiquement la puissance en fonction de l'état du sol, et d'une architecture conçue pour garantir un nettoyage hygiénique. Cette conception intègre une tête orientée pour s'approcher des murs sur trois côtés, facilitant le nettoyage des périmètres et des angles.

Optimisation du budget avec code promo exclusif

Les consommateurs souhaitant acquérir le modèle FLOOR ONE S7 Stretch Steam peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire en utilisant le code promo exclusif BFPARIS. Ce code permet de faire baisser le montant de la commande de 6% supplémentaires, hors accessoires, sur le prix déjà réduit du Black Friday. Cette offre cumulative rend l'achat particulièrement intéressant pour les ménages disposant d'un budget contraint mais exigeant en matière d'hygiène domestique.

L'architecture physique de l'aspirateur laveur Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam inclut une capacité de se coucher à l'horizontale pour glisser sous les meubles. Cette caractéristique technique élargit la zone de nettoyage utile sans nécessiter de déplacement manuel fastidieux des meubles. La combinaison de la flexibilité du manche, de la rotation du rouleau et de l'aspiration puissante permet de traiter l'ensemble des surfaces accessibles d'une pièce en un seul passage efficace.

Comparatif technologique et choix stratégique

Le choix entre le modèle S9 et le modèle S7 dépend principalement de l'intensité des taches rencontrées et de la fréquence d'utilisation. Le modèle S9 offre une température de vapeur supérieure (230°C contre 160°C) et une fonction d'inversion de rotation du rouleau absente sur le S7. Pour les taches très incrustées ou les sols à revêtement sensible nécessitant une désinfection par la chaleur, la technologie BoostSteam du S9 constitue un avantage décisif justifiant l'écart de prix.

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Cependant, pour un entretien courant et régulier, les performances du FLOOR ONE S7 Stretch Steam restent très compétitives grâce à son aspiration de 22 kPa et sa vapeur HyperSteam. La présence d'un détecteur de saletés et d'une brosse anti-enchevêtrement assure un confort d'utilisation élevé. Les deux appareils illustrent la stratégie de Tineco de proposer des solutions de nettoyage autonomes capables de rivaliser avec le nettoyage manuel traditionnel pour les tâches quotidiennes.