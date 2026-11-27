Découvrez les meilleures promotions Tineco pour le Black Friday avec des réductions atteignant 37 %. Comparatif des aspirateurs laveurs et balais jusqu'au 30 novembre.

La marque Tineco lance une vaste opération commerciale pour le Black Friday, proposant des remises significatives sur l'ensemble de sa gamme d'aspirateurs laveurs, d'aspirateurs balais et de nettoyeurs textiles. Ces promotions s'appliquent directement sur la boutique officielle du constructeur et sur la plateforme Amazon, avec des prix pouvant chuter de 37 %. Cette offre commerciale reste valable jusqu'au 30 novembre 2026, offrant une fenêtre d'opportunité étendue pour moderniser les équipements de ménage à domicile.

Technologie et vapeur pour les taches tenaces

Le Floor One S9 Artist Steam Pro s'impose comme une solution complète pour l'entretien des sols grâce à sa technologie CleanIQ et à un système de vapeur capable d'atteindre une température de 160 °C. Cette chaleur intense permet de dissoudre les salissures incrustées, particulièrement en cuisine, tout en assurant l'hygiénisation des surfaces. Le modèle inclut une fonction d'inversion du sens de rotation de la brosse pour un nettoyage mécanique renforcé et un système de séchage automatique qui évite la prolifération bactérienne.

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Projection de vapeur à la demande

Le Floor One S9 Artist Boost Steam se distingue par sa technologie CleanIQ qui déclenche un jet de vapeur instantané uniquement lorsque l'utilisateur en a besoin. Cette méthode ciblée décape efficacement les résidus difficiles sans gaspillage, tout en intégrant un mécanisme anti-enchevêtrement pour limiter l'accumulation de cheveux sur la brosse. Positionné à 549,99 euros, cet appareil constitue une alternative performante au modèle Steam Pro avec un tarif légèrement inférieur.

Flexibilité pour sous les meubles

Le Floor One S7 Stretch Ultra propose une conception inclinable à 180° pour accéder aux espaces sous les lits et les canapés sans effort physique. Avec une autonomie de 50 minutes et un système de lavage à eau propre, cet appareil est proposé à 249,99 euros pour simplifier l'entretien régier des sols.

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Aspirateur balai pour foyers avec animaux

Le Pure One S50 Pro Pet répond aux besoins des ménages avec animaux grâce à sa brosse anti-enchevêtrement CleanIQ. Son tube pliable à 180° et sa détection automatique de saleté en font un outil efficace pour les surfaces dures.

Nettoyage spécifique des textiles

Le Carpet One Spot DualHeat complète la sélection avec une fonctionnalité dédiée aux surfaces textiles nécessitant un traitement spécialisé distinct des sols classiques.