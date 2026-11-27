Découvrez les réductions exclusives Black Friday 2026 chez Tediber. Jusqu'à -40% sur les modèles Hybride, Premium et Infinite. Essayez 100 nuits, retour gratuit.

La célèbre marque de literie Tediber a lancé le 27 novembre 2026 une opération commerciale exceptionnelle pour son Black Friday. Cet événement annuel offre aux consommateurs la possibilité d'acquérir des matelas de haute qualité à des prix nettement réduits directement via le site officiel de l'entreprise. La marque met en avant ses accessoires phares avec des remises substantielles sur une large gamme de produits.

Réductions importantes sur la gamme Tediber

Tediber propose trois offres principales qui ciblent différents segments de la demande de literie. Le matelas Hybride bénéficie d'une remise de 35%, tandis que les modèles Hybride Premium et le Pack Essentiel incluant matelas, couette et oreillers sont soldés à -40%. Ces réductions s'appliquent spécifiquement durant la période du Black Friday, créant une opportunité de achat pour les clients à la recherche d'un meilleur rapport qualité-prix.

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En plus des prix attractifs, Tediber garantit une période d'essai de 100 nuits dès la réception du produit. Ce dispositif permet aux acheteurs de retourner le matelas s'il ne correspond pas à leurs attentes, sans frais supplémentaires. Cette politique de satisfaction vise à rassurer les clients sur la qualité du confort offert par les marques belges et françaises produites par Tediber.

Caractéristiques du matelas Hybride et Hybride Premium

Le matelas Tediber Hybride, conçu pour offrir un confort optimal au meilleur prix, présente une épaisseur de 25 cm. Il est composé de sept couches distinctes, dont un surmatelas de 3 cm, et a convaincu 91% des dormeurs qui se disent satisfaits du soutien quotidien. La structure intègre de la mousse TediCloud, de la mousse ErgoAdapt et des ressorts ensachés répartis sur cinq zones pour respecter les morphologies.

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Pour le Black Friday, le matelas Tediber Hybride est proposé à partir de 270,90 euros au lieu de 447,90 euros, dans des formats adaptés aux lits d'une à deux places. Sa housse Tencel douce et respirante complète cette offre destinée aux couples soucieux de l'absorption des mouvements durant la nuit. Ce modèle constitue une entrée de gamme performante pour découvrir la technologie Tediber.

Le matelas Tediber Hybride Premium, d'une épaisseur de 27 cm, partage la même composition de base mais se distingue par un surmatelas plus épais et retournable. Cette caractéristique permet de choisir entre une face accueillante et une face plus moelleuse, répondant aux besoins des dormeurs sur le côté ou le dos. Il inclut également une strate de mousse de soutien à texture mi-ferme pour un confort accru.

Spécialement pensé pour les personnes sujettes aux douleurs dorsales, le matelas Tediber Hybride Premium est vendu à partir de 399,99 euros au lieu de 687,90 euros pendant le Black Friday. Sa housse Tencel déhoussable et lavable en machine évacue efficacement l'humidité et la chaleur, garantissant une hygiène optimale et un sommeil paisible pour les utilisateurs.

Le sommet de gamme : le matelas Hybride Infinite

Pour ceux qui recherchent le confort maximal, le matelas Tediber Hybride Infinite se distingue par une épaisseur de 31 cm et neuf couches technologiques. Il est équipé d'un surmatelas réversible de 8 cm offrant une face moelleuse et une face rafraîchissante. Cette combinaison de technologies assure un soutien progressif et une sensation de fraîcheur exceptionnelle tout au long de la nuit.

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La mousse FreshTediCloud, nouvelle génération remplaçant la TediCloud traditionnelle, est associée à une couche de mousse QuietInfinite pour un accueil optimal. Les micro-ressorts ensachés, divisés en sept zones, absorbent remarquablement les mouvements, préservant ainsi l'intimité du sommeil de chaque partenaire. Le tout est enveloppé dans une housse Tencel à la douceur remarquable.

Grâce aux promotions agressives du Black Friday, le matelas Tediber Hybride Infinite est accessible à partir de 629,90 euros au lieu de 1069,90 euros. Cette offre s'adresse aux consommateurs exigeants souhaitant investir dans un produit de literie durable et haut de gamme, fabriqué avec les dernières innovations technologiques de la marque pour un soutien vertébral parfait.