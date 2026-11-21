Profitez des remises exceptionnelles Black Friday de Ninja sur Amazon. Découvrez les prix réduits des airfryers, speedis et blenders pour équiper votre cuisine.

Le géant de l'électroménager Ninja profite de la période du Black Friday pour proposer une série de réductions significatives sur l'ensemble de sa gamme de produits. Vendus exclusivement via la plateforme Amazon, ces appareils visent à simplifier les tâches culinaires quotidiennes en combinant fonctionnalité et gain de place.

La Friteuse Double Stack XL en promotion

Le modèle Ninja Double Stack XL Air Fryer est proposé à 169,99 euros, en baisse de 100 euros par rapport à son prix habituel de 269,99 euros. Cette friteuse sans huile adopte une architecture verticale comportant deux tiroirs superposés de 4,75 litres chacun, offrant une capacité totale de 9,5 litres tout en économisant 30 % d'espace sur le plan de travail.

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Chaque tiroir peut accueillir un poulet entier pesant 1,4 kg, permettant une cuisson simultanée grâce aux grilles fournies. L'appareil dispose de six modes de cuisson différents pour s'adapter à une grande variété de préparations culinaires.

L'autocuiseur Speedi et les blenders portables

Le Ninja Speedi 10-en-1 intègre la cuisson vapeur et la friture à l'air dans un seul appareil doté d'une cuve de 5,7 litres pouvant contenir jusqu'à quatre portions. Il utilise une plaque Cook & Crisp pour cuire les protéines et les accompagnements en même temps, éliminant la nécessité de surveiller ou de transférer les aliments entre les ustensiles.

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Pour les besoins de mobilité, le blender portable Ninja Blast est conçu pour se glisser dans un sac de sport. Mesurant 27 cm de hauteur pour 790 grammes, il offre une autonomie d'une quinzaine de cycles de mixage grâce à sa batterie USB-C rechargeable.

Le Blender Chauffant Ninja Foodi

Le blender chauffant Ninja Foodi transforme les légumes frais en soupe en vingt minutes grâce à un élément chauffant intégré directement dans le pichet en verre de 1,7 litre. Les programmes Auto-iQ gèrent automatiquement le hachage, la cuisson et le mixage, assurant la texture souhaitée sans intervention humaine.

La machine à café et autres accessoires

La machine à café Ninja réunit la préparation de café filtre et l'infusion de capsules dans un seul appareil. Son réservoir permet de remplir plusieurs tasses à la fois, et le plateau réglable s'adapte aussi bien aux tasses à espresso qu'aux mugs de voyage.

Ces offres s'inscrivent dans une dynamique de déstockage plus large, incluant également des réductions sur des aspirateurs robots et des accessoires de cuisine, visant à offrir des solutions pratiques pour les foyers modernes.