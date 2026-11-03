Offres Black Friday Carrefour : Smartphones, Électroménager et Jouets en Promotion

Découvrez les meilleures réductions Black Friday de Carrefour jusqu'au 16 novembre sur les smartphones Samsung Galaxy, aspirateurs Dyson et jouets. Profitez de remises immédiates et fidélité.

Pendant tout le mois de novembre, l'enseigne de grande distribution Carrefour propose une sélection massive de produits en promotion pour marquer le Black Friday. Ces offres à durée limitée couvrent un large éventail de catégories, incluant les appareils électroménagers, les accessoires high-tech, les solutions de mobilité urbaine, les équipements multimédias et les jouets. Les consommateurs peuvent consulter le site officiel de l'enseigne pour accéder à ces bons plans exceptionnels disponibles durant cette période.

Smartphones et Audio en Réduction Immédiate

La première salve de bons plans de Carrefour pour le Black Friday est disponible jusqu'au 16 novembre pour les amateurs de technologie. Le smartphone Samsung Galaxy S26 FE est proposé à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros. Cette offre combine une remise immédiate de 100 euros et une remise fidélité de 100 euros déduite pour les membres du Club Carrefour, sur un appareil sorti au début du mois de septembre. Par ailleurs, l'enceinte portable JBL Go 4, dotée de 7 heures d'autonomie et d'une connexion Bluetooth, est remise à 24,99 euros au lieu de 34,99 euros.

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Les amoureux de la haute définition peuvent également acquérir la téléviseur QLED 4K Philips 55PQS8501/12 à 399,99 euros au lieu de 579,99 euros. Ce modèle de 55 pouces, soit 139 cm, intègre la technologie Ambilight et profite d'une réduction immédiate de 100 euros ainsi que de 80 euros de remise fidélité. Ces prix barrés s'appliquent spécifiquement dans le cadre de la campagne promotionnelle automnale de l'enseigne française.

Électroménager et Nettoyage à Prix Minima

Jusqu'au 16 novembre, Carrefour étend ses promotions aux appareils destinés à l'entretien du logement. L'aspirateur traîneau Dyson Big Ball Parquet 2, réputé pour sa maniabilité et son redressement automatique, est accessible à 229 euros au lieu de 399 euros. Ce nettoyeur innovant permet d'optimiser le ménage domestique tout en garantissant une ergonomie supérieure aux utilisateurs.

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Pour un nettoyage en profondeur, l'aspirateur laveur Rowenta X-Clean 10 est proposé à 299,99 euros au lieu de 499,99 euros. Cet appareil polyvalent peut s'aplatir à 180 degrés pour s'insérer facilement sous les meubles. Les ménages cherchant l'autonomie peuvent opter pour l'aspirateur robot laveur Dreame D20 Pro Plus, conçu pour s'occuper des sols sans intervention humaine. En cuisine, la friteuse sans huile Philips Airfryer NA120/00 est disponible à 49,99 euros au lieu de 84,99 euros.

Mobilité Urbaine et Cadeaux Festifs

Carrefour propose également des idées cadeaux pertinentes tout au long du mois de novembre pour la période des fêtes. La trottinette électrique UrbanGlide EVO 85 est proposée à 179,99 euros au lieu de 219,99 euros. Cet équipement de mobilité urbaine atteint 25 km/h, dispose d'une autonomie de 20 km, de freins à disque et d'une suspension avant pour garantir confort et sécurité en ville.

Les collectionneurs et les gamers ne sont pas en reste avec la figurine Funko Pop! Pokémon Ectoplasma. Cette pièce en vinyle haute de 9,5 cm est proposée à 21,50 euros au lieu de 42,99 euros. Carrefour maintient ces offres spéciales jusqu'à la fin du mois pour permettre aux clients de préparer leurs listes de Noël avec des économies significatives sur des produits haut de gamme et des articles tendance.