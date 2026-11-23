Profitez des réductions Black Friday chez Carrefour sur les TV Samsung, LG et Philips. Découvrez les prix exceptionnels et les avantages de livraison pour équiper votre salon.

Le distributeur Carrefour lance actuellement une vaste opération promotionnelle centrée sur les téléviseurs 4K dans le cadre du Black Friday. Cette initiative permet aux consommateurs d'acquérir des écrans de haute qualité à des tarifs nettement inférieurs aux prix habituels. Les offres s'appliquent aux modèles vendus directement par l'enseigne ainsi qu'à ceux proposés par ses partenaires commerciaux.

Réductions majeures sur les modèles Samsung et LG

Samsung propose une TV QLED 4K de 65 pouces à 599 euros et 99 centimes, soit une baisse de 300 euros par rapport au prix initial de 899 euros et 99 centimes. Le fabricant sud-coréen mise ici sur une technologie d'image de pointe accessible à un public plus large. LG, quant à lui, offre un écran OLED 4K de 55 pouces à 799 euros et 99 centimes, avec une réduction de 400 euros par rapport à son tarif normal de 1199 euros et 99 centimes.

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TCL et Philips complètent l'offre de prix attractifs

La marque TCL assure la partie budget avec une TV LED 4K de 50 pouces disponible à 319 euros et 99 centimes. Ce prix représente une économie de 30 euros par rapport à son ancienne liste de 349 euros et 99 centimes. Philips intervient également avec une TV QLED 4K de 43 pouces vendue à 349 euros et 99 centimes. Cette offre permet d'économiser 50 euros sur le prix de référence de 399 euros et 99 centimes, ajoutant une option qualitative dans le segment des écrans moyens.

CHIQ intègre le catalogue avec une entrée de gamme compétitive

Pour les acheteurs aux budgets plus restreints ou souhaitant équiper plusieurs pièces, CHIQ propose une TV LED 4K de 43 pouces à 219 euros et 99 centimes. Cette réduction de 50 euros par rapport au prix habituel de 269 euros et 99 centimes rend l'offre particulièrement attractive. La présence de cette référence élargit le champ des possibles pour les ménages cherchant une première télévision connectée ou un modèle secondaire.

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Conseils techniques pour le choix de la technologie d'écran

Le choix entre les technologies LED, QLED et OLED doit reposer sur l'agencement spécifique du salon et les habitudes de visionnage. Les modèles OLED de LG offrent généralement un contraste supérieur idéal pour les salles sombres. Les écrans QLED de Samsung et Philips garantissent une luminosité élevée adaptée aux pièces lumineuses. Il convient également de vérifier la connectique pour assurer la compatibilité avec les consoles de jeux modernes.

Avantages logistiques et financiers exclusifs du groupe Carrefour

Carrefour propose des livraisons à domicile gratuites selon les conditions de l'offre sélectionnée. Les clients disposent également d'une option de retrait en magasin sans frais pour les produits vendus par l'enseigne. Une livraison express en boutique est possible quelques heures après la commande pour les articles les plus plébiscités. Des solutions de paiement en plusieurs échéances et de différé sont mises à disposition pour préserver le budget mensuel des consommateurs.